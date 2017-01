Zürich (ots) - Die Organisatoren der 'Best of Swiss Web Awards'

haben auch dieses Jahr beschlossen, die Anmeldefrist um 7 Tage bis

zum 6. Februar 2017 zu verlängern. Dies gilt auch für den Swiss

Digital Transformation Award. Grund dafür ist das rege Interesse am

ältesten Web-Awards Europas.



Mit einer Anmeldung zum Wettbewerb werden Projekte für ein grosses

businessaffines Publikum sichtbar. Interessierte, die noch intensiv

an der Projekt-Dokumentation arbeitet, können Ihre Anmeldung nun ohne

Zeitdruck abschliessen. Nach Ablauf der verlängerten Anmeldefrist

wird über weitere Schritte informieren.



//Best of Swiss Web Award 2017



Best of Swiss Web ist der wichtigste Schweizer Award für den

Einsatz von Webtechnologien.



Melden Sie sich bis zum 6. Februar 2017 hier an:

http://www.bestofswissweb.ch/de/accounts/login/



//Swiss Digital Transformation Award 2017



Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens?



Im Rahmen einer Studie untersucht die Uni St. Gallen die digitale

Reife von Unternehmen. In Form einer Online-Befragung können

Unternehmen eine Standortbestimmung vornehmen. Verlängerung der

Anmeldefrist bis zum 6.Februar 2017! Hier geht es zur Umfrage:

https://de.surveymonkey.com/r/digitalmaturitytransformation



