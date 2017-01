Hamburg (ots) - Unilever gratuliert der Grohe AG zum Gewinn des CSR-Preises der Bundesregierung in der Kategorie Unternehmen mit über 1.000 und mehr Beschäftigten. Der Preis wurde am 24. Januar 2017 in Berlin verliehen, um verantwortungsvolle Unternehmensführung zu würdigen. Damit wurden bereits zum dritten Mal Unternehmen ausgezeichnet, die vorbildlich faire Geschäftspraktiken und eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik umsetzen, natürliche Ressourcen sparsam nutzen, Klima und Umwelt schützen, sich vor Ort engagieren und Verantwortung in der Lieferkette übernehmen. Schirmherrin des Preises ist Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Insgesamt hatten sich über 200 Unternehmen in drei Kategorien um die Auszeichnung beworben. Unilever selbst war unter den Nominierten und gehörte zu den fünf besten Unternehmen in seiner Kategorie.



Ulli Gritzuhn, Geschäftsführer bei Unilever für Deutschland, Österreich und die Schweiz, kommentiert dies wie folgt: "Ich gratuliere Grohe herzlich zur Auszeichnung. Die Nominierung für den CSR-Preis der Bundesregierung zeigt, dass auch wir bei Unilever auf dem richtigen Weg sind. Wir sind uns dennoch bewusst, dass die größten Herausforderungen noch vor uns liegen. Diesen können wir nur begegnen, wenn wir Verbraucher, Nichtregierungsorganisationen, die Politik und andere Unternehmen gewinnen, gemeinsam für Veränderung einzustehen."



Das Nachhaltigkeitsprogramm des Unternehmens, der Unilever Sustainable Living Plan, ist das Herzstück des Geschäftsmodells für nachhaltiges Wachstum. Das Programm wurde 2010 vorgestellt und seitdem hat Unilever viel erreicht. Dennoch bleibt die Zielsetzung ambitioniert. Das Unternehmen will profitabel wachsen und dabei seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren sowie den positiven sozialen Einfluss verstärken, 100 Prozent der landwirtschaftlichen Rohwaren aus nachhaltigem Anbau beziehen und das Leben von einer Milliarde Menschen verbessern. Insgesamt umfasst der Unilever Sustainable Living Plan 60 spezifische, zeitgebundene Zielvorgaben und macht Nachhaltigkeit zum festen Bestandteil der Geschäftsstrategie. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unilever weltweit sind in das Programm eingebunden. So orientieren sich beispielsweise die individuellen Ziele und damit die variable Entlohnung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Nachhaltigkeitszielen.



Unilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 2 Milliarden Verbraucherinnen und Verbrauchern genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 169.000 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von 53,3 Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten und beliebtesten Marken wie Rama, Knorr, Becel, Bertolli, Lätta, Lipton, Dove, Duschdas, Axe, Rexona, Coral, Langnese und Ben & Jerry's.



- bis 2020 mehr als eine Milliarde Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern, - den Umwelteinfluss unserer Produkte bis 2030 zu halbieren und - die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen bis 2020 zu steigern.



15 Jahre lang führte Unilever das Ranking als nachhaltigstes Unternehmen in der Kategorie Lebensmittel des Dow Jones Sustainability Index. In 2016 wurde Unilever erstmals in der Kategorie Haushalts- und Körperpflegeprodukte ausgezeichnet und belegt auch hier wieder die Spitzenposition.



Auf LinkedIn zählt Unilever zu den Top 3 der am meisten nachgefragten Arbeitgeber. Weitere Informationen zum Unilever-Nachhaltigkeitsprogramm finden Sie hier: www.unilever.de/nachhaltigkeit Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: www.unilever.com und unter www.unilever.de



