Wie bereits an den Vortagen tut sich preislich gesehen derzeit wenig am Ölmarkt. Die Aussicht auf höhere Ölreserven in den USA bremst die Preise derzeit aus. Vorausgesetzt die Wechselkurse bleiben heute weitestgehend stabil, ist auch nur mit geringfügigen Preisschwankungen am Heizölmarkt zu rechnen. Am Ölmarkt scheinen die Preise aktuell gerade ein gewisses Gleichgewicht gefunden zu haben beziehungsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...