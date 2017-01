Klartext: Innogy und Samsung

Liebe Leserin, lieber Leser,

Neuigkeiten bei Innogy: Das Unternehmen teilte mit, mit der Deutschen Telekom eine Kooperation zum Glasfaserausbau im ländlichen Raum Deutschlands geschlossen zu haben.

Diese Zusammenarbeit solle demnach eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren haben. Dabei verweist Innogy auf das Ziel der Bundesregierung, dass bis 2018 alle Haushalte in Deutschland beim Internet Bandbreiten "von mindestens 50 Megabit pro Sekunde" haben sollen. Damit wird wahrscheinlich der Bereich "Netz & Infrastruktur" von Innogy von dieser Kooperation in erster Linie betroffen sein. Laut eigenen Angaben kontrolliert Innogy rund 356.000 Kilometern Leitungsnetz. Innogy kündigt in der Meldung von, im Zeitraum 2016-2018 rund 4 Mrd. Euro alleine in den Bereich "Netz & Infrastruktur" investieren zu wollen.

Ziel: Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde

Innogy zitiert in der entsprechenden Meldung den neuen Kooperationspartner Deutsche Telekom, welche konkretisiert, welche Orte diese Vereinbarung umfasst. Demnach soll es um "knapp 60 Ortsnetze in Eifel, Hunsrück und Münsterland" gehen. 60 Ortsnetze, das ist nicht die Welt und damit keine riesige Sache - doch immerhin ist es hoffentlich eine win-win-win-Situation: Für Innogy, die Deutsche Telekom und die betroffenen Menschen, die sich noch mit langsamen Internetverbindungen in diesen Ortsnetzen herumschlagen müssen.

Dann der Blick auf Samsung:

Der koreanische Technologieriese Samsung hat die Zahlen für das vierte Quartal des letzten Geschäftsjahres und damit auch für das gesamte Geschäftsjahr veröffentlicht. Und, haben die Probleme mit dem Smartphone Note 7 zu schlechten Zahlen geführt? Kann man nicht sagen! Denn anders als z.B. Apple ist Samsung nicht so stark von einzelnen Produkten abhängig. Natürlich, das macht sich bemerkbar - aber Samsung hat so viele Bereiche, Monitore, Halbleiter, Fernseher, Smartphones, da gibt es immer wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben werden kann, wie zuletzt z.B. gekrümmte Bildschirme bei hochpreisigen Fernsehern. Da können dann schlechte Zahlen mit einem wichtigen Produkt sozusagen aufgefangen werden.

Samsung: Umsätze stagnieren - operativer Gewinn steigt

Insgesamt erzielte Samsung im vierten Quartal laut eigenen Angaben Umsätze von 53,33 Billionen Won. Das lag auf dem Niveau des entsprechenden Vorjahresquartals (53,32 Billionen Won). Der operative Gewinn war stark und lag bei 9,22 Billionen Won im vierten Quartal - zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 6,14 Billionen Won. Mein Fazit: Trotz stagnierenden Umsätzen und technischen Problemen mit einem Flaggschiff-Smartphone konnte Samsung den operativen Gewinn deutlich steigern. Feine Sache.

