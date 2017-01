Die Berichtssaison am deutschen Aktienmarkt steht vor der Tür. Am 9. Februar ist dann die Heidelberger Druckmaschinen AG an der Reihe. Das wird durchaus interessant. Denn die letzten Zahlen von Heideldruck wussten zu überzeugen. "Die deutliche Ergebnisverbesserung im zweiten Quartal zeigt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...