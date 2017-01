Bus und Bahn sind beliebt wie nie. Millionen Deutsche nutzen den Nahverkehr jeden Tag auf dem Weg zu Arbeit oder Ausbildung. Doch den Verkehrsbetrieben könnte bald das Geld ausgehen, um mit dem Andrang fertig zu werden.

Jürgen Fenske, Chef der Kölner Verkehrsbetriebe und Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsbetriebe (VDV), kommt geradezu ins Schwärmen. "Ohne leistungsstarken Nahverkehr geht in Ballungsräumen heute nichts mehr." Die Menschen an Rhein und Ruhr, im Frankfurter Raum, Stuttgart, Hamburg oder München scheinen das genauso zu sehen. Fast 10,2 Milliarden Fahrgäste zählten Bus und Bahnen im vergangenen Jahr, 180 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: Die Deutsche Bahn befördert im Fernverkehr 140 Millionen Menschen - im ganzen Jahr.

Doch Fenskes Freude über den Boom ist schwer getrübt. Während die Fahrgäste Busse und Bahnen stürmen, will der Bund seine Zuschüsse für den Ausbau der Nahverkehrssysteme einfrieren. In den kommenden acht Jahren soll es nur 330 Millionen Euro jährlich an Finanzhilfen aus Berlin geben. Dabei haben die Städte schon heute Bedarf für mehr als fünf Milliarden Euro angemeldet, ...

