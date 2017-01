Lübeck (ots) - Am 5. Februar 2017 lässt das gigantischste Sportereignis der USA auch die Leinwand in den CineStar Kinos beben - die Tickets sind ab heute, den 25. Januar 2017, erhältlich.



CineStar bringt DAS Football-Mega-Event in HD auf die große Leinwand - in der heiß begehrten Live-Übertragung am Sonntag, den 5. Februar 2017 um 22:45 Uhr! Kinobesucher erleben das Finale und dürfen sich außerdem auf die spektakuläre Show von Lady Gaga in der Halbzeitpause freuen! Die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich.



Die Augen der ganzen Welt sind auf dieses Finale gerichtet - allein in den USA verfolgen rund 100 Millionen Zuschauer den Super Bowl! Jetzt können auch Sport-Fans in Deutschland das unvergleichliche Live-Feeling genießen und mitfiebern, wenn die Besten der Besten des American Football um alles kämpfen.



Beim 51. Super Bowl treten die Atlanta Falcons gegen die New England Patriots an, was ein Sportereignis der absoluten Extraklasse garantiert. Nicht zu vergessen die berühmte Halbzeitpause, die Jahr für Jahr eine der weltgrößten Bühnen für das Who's Who der Superstars bildet. In diesem Jahr wird Lady Gaga für Furore sorgen - sie hatte bereits beim Super Bowl im letzten Jahr mit ihrer Version der Nationalhymne Abermillionen Herzen erobert.



Folgende CineStar Kinos zeigen das Super Bowl Finale am 05. Februar 2017 um 22:45 Uhr:



Bamberg, Berlin (Cubix, Tegel), Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz CineStar, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Lütten Klein, Saarbrücken, Siegen, Wolfenbüttel



