Vietnam ist ein Land voller Gegensätze. Und damit eines der faszinierendsten Reiseziele in Asien. Der neue MERIAN Vietnam erscheint am 26. Januar 2017.



Grün leuchtende Reisterrassen an steilen Hängen, Sanddünen am Meer und eine Bucht voller bizarrer Felsen: Allein die Natur lohnt eine Reise nach Vietnam. Die Städte sind nicht minder attraktiv: Die Straßen sind voller Leben, überall Garküchen, kleine Geschäfte und - Motorräder. Die Metropolen wie Hanoi entwickeln sich so rasend schnell, dass man sie nach wenigen Jahren kaum mehr wieder erkennt. Gleichzeitig trifft man nur wenige Reisestunden entfernt in den Dörfern der Bergvölker auf gelebte Traditionen und einen ursprünglichen Alltag.



Die wichtigsten Themen auf einen Blick:



- Gigantische Unterwelt: Die Höhlen von Phong Nha gehören zu den größten der Welt. Eine Expedition durch dichten Dschungel und unterirdische Räume, hoch wie Kathedralen - Kreatives Chaos: Egal ob ein von Hand kopierter Picasso, Propagandamalerei oder zeitgenössische Fotocollagen - Hanoi ist eine Stadt der Kunst - Große Pläne: Die Tropeninsel Phu Quoc war für ihre Strände bekannt. Jetzt wird sie zu einem riesigen Ferienparadies umgestaltet - mit Achterbahnen und importierten Zebras - Trekking in Nordvietnam: Wer vom Bergstädtchen Sapa aus losläuft, übernachtet in einfachen Homestays und lernt Kultur und Handwerk der Bergvölker kennen



Plus: Im MERIAN kompass finden Sie auf 20 Seiten aktuelle Tipps und Adressen für einen gelungenen Urlaub.



MERIAN ist im gut sortierten Zeitschriften- und im Buchhandel und unter www.merian.de erhältlich und kostet 8,95 Euro.



