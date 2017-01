Das Bezahlen mit Scheinen und Münzen bleibt in Deutschland ein heiß diskutiertes Thema. Der Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele verteidigt das Zahlen in bar. Aus mehreren Gründen.

Das Bezahlen mit Scheinen und Münzen bleibt in Deutschland ein emotionales und heiß diskutiertes Thema. Das zeigte auch der WiWo-Clubabend, bei dem sich der für Bargeld zuständige Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele vor rund 45 Clubmitgliedern Fragen zur Zukunft des Bargelds stellte.

Herr Thiele, in Indien hat die Regierung gerade große Banknoten über Nacht aus dem Verkehr gezogen, um die Schattenwirtschaft und die Korruption auszutrocknen. Droht uns das in Deutschland demnächst auch?Nein, die Situation im Ausland ist nicht mit Deutschland vergleichbar. In Indien findet gerade ein Feldversuch statt, den ich noch nicht abschließend bewerten kann und der für mich in Deutschland nicht vorstellbar ist.

Natürlich wird sich auch hier etwas ändern, weil vor allem jüngere Menschen vermehrt andere Zahlungsmittel nutzen. Aber die Deutsche Bundesbank steuert das nicht, das macht der Bürger. Und der entscheidet darüber, ob er bar oder unbar zahlt.

Das klingt, als blieben uns Scheine und Münzen erhalten. Warum wird das Thema trotzdem so emotional diskutiert?Weil es den Vorschlag einiger Ökonomen gibt, Bargeld abzuschaffen, um die Zinsen weiter in den negativen Bereich senken zu können. Ferner hat die EZB beschlossen, dass ab 2018 der 500-Euro-Schein ...

