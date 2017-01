Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Pläne von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Einführung einer Lizenzschranke für Unternehmen gebilligt. Das Kabinett beschloss in Berlin den Entwurf eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen, wie Schäubles Finanzministerium mitteilte. "Gewinnverlagerung über Patentboxen zur reinen Steuergestaltung schieben wir einen Riegel vor", erklärte Schäuble in der Mitteilung.

Die Neuregelung soll die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzaufwendungen einschränken und so Gewinnverlagerungen großer Konzerne unterbinden. Doch die deutsche Wirtschaft befürchtet damit auch eine schädliche Auswirkung auf den heimischen Standort. Konkret soll im Einkommensteuergesetz eine Bestimmung eingeführt werden, nach der konzerninterne Aufwendungen für Rechteüberlassungen nicht oder nur teilweise abziehbar sind, wenn die Zahlung beim Empfänger im Ausland nicht oder nur niedrig besteuert wird. Dies ist häufig in Ländern der Fall, in denen Präferenzregelungen in Form so genannter Patent- oder Lizenzboxen gelten.

"Staaten, die derartige Gewinnverlagerungen fördern, können von uns nicht erwarten, dass wir ihre für uns schädliche Praxis unterstützen", betonte Schäuble. "Wir dulden nicht mehr, dass internationale Konzerne ihre Lizenzeinnahmen in Niedrigsteuerländer verschieben, ohne dass es dort einen Forschungsbezug gibt." Das Finanzministerium rechnet durch das Schließen dieses Steuerschlupfloches nach eigenen Angaben mit jährlichen Steuermehreinnahmen von 30 Millionen Euro. "Mit der Regelung wird das Steuersubstrat in Deutschland frühzeitig gesichert", so Schäubles Haus.

Wirtschaft übt heftige Kritik

Das Gesetz, das ab dem 1. Januar 2018 gelten soll, fügt sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, die Schäuble auf den Weg gebracht hat, um Konzernen eine Steuerumgehung zu erschweren. Deutschland setzt damit weitere Vereinbarungen aus dem Beps-Projekt der OECD und der G20 zur Bekämpfung des Aushöhlens der steuerlichen Bemessungsgrundlage und der Gewinnverlagerung von Unternehmen ("Base Erosion and Profit Shifting" - Beps) um. Zuvor hatte es auch bereits aus den Bundesländern die Initiative für eine solche Regelung gegeben.

Die Wirtschaft hat die Pläne aber schon vor dem Kabinettsbeschluss heftig kritisiert. "Wir wundern uns sehr über diesen Entwurf aus dem Bundesfinanzministerium zum jetzigen Zeitpunkt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, am Dienstag zu Dow Jones Newswires. Angesichts unsicherer weltwirtschaftlicher Beziehungen sollten die Staaten die Vorhaben der Gruppe der 20 führenden Industrieländer (G20) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auch gemeinsam angehen. "Alleingänge Deutschlands verunsichern hingegen die hiesige Wirtschaft zusätzlich."

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Markus Kerber, sah in Schäubles Vorhaben "ein kontraproduktives Signal für den Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland", und warnte, so verliere Deutschland international den Anschluss im Wettbewerb um investitionsfreundliche Rahmenbedingungen. "Eine plötzliche Kehrtwende mit einem nationalen Alleingang bedeutet den Ausstieg aus dem internationalen OECD-Prozess", sagte er. "Folgen andere Länder dem deutschen Negativbeispiel, wirkt das wie ein Bumerang."

