Frankfurt - Die Ölpreise stehen am Morgen unter Druck, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent falle auf 55 USD je Barrel, WTI koste weniger als 53 USD je Barrel. US-Präsident Trump habe per Dekret dem Bau der von Amtsvorgänger Obama verhinderten Keystone XL-Pipeline den Weg geebnet. Nach deren Fertigstellung könnten täglich mehr als 800 Tsd. Barrel schweres Rohöl von den kanadischen Ölsandfeldern zum Lagerort in Cushing und von dort weiter an die US-Golfküste transportiert werden. Verlierer dieser Entscheidung dürften Mexiko und Venezuela sein, welche als Anbieter schwerer Ölsorten Konkurrenz bekämen.

