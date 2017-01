Brüssel - Die Candriam Investors Group erweitert ihr SRI-Team, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Isabelle Cabie, Global Head of Responsible Development, und Wim Van Hyfte, Global Head of Responsible Investments and Research, führen die SRI-Unit des renommierten europäischen Asset-Managers ab sofort gemeinsam. Sie berichten direkt an Vincent Hamelink, den CIO of Investment Management von Candriam. Candriam, eine Tochtergesellschaft der New York Life Investment Management (NYLIM), verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 100,1 Milliarden Euro.

