Linz - Derzeit ist die Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump der bewegende Faktor von EUR/USD, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Da die EZB-Geldpolitik am Ende der Möglichkeiten sei, gewinne der Euro langsam an Stärke gegenüber dem USD. Sollte die Leitzinssitzung der US-Notenbank FED nächste Woche bezüglich dem weiteren Zinspfad verhalten ausfallen, könnte EUR/USD einen weiteren Schub bekommen. Auch protektionistische wirtschaftspolitische Entscheidungen von Trump könnten den USD weiter schwächen. Der EUR/USD werde zwischen 1,0600 und 1,0830 erwartet. (25.01.2017/fc/a/m)

