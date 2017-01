Zürich - Kyle Kloc, Portfolio Manager des FISCH Bond Global High Yield Fund AE2 (ISIN LU1039931131/ WKN A113S0) und FISCH Bond Global High Yield Fund BE (ISIN LU1083847274/ WKN A1183P) bei Fisch Asset Management in Zürich, äußert sich zum Markt der Hochzinsanleihen.Angesichts weiterer Zinsanhebungen der US-Notenbank und einem unverändert niedrigen Zinsniveau in Europa seien High Yield-Anleihen auch dieses Jahr eine der interessantesten Anlageklassen im Anleihenuniversum. "Nach einem sehr starken Jahr 2016 mit etwa 14 Prozent Performance (globale High Yield-Strategie in EUR; nach Hedgekosten) seien die Erwartungen in diesem Jahr etwas geringer. Dennoch lägen die meisten Prognosen für eine mögliche Rendite in 2017 im mittleren einstelligen Bereich", so Kyle Kloc, mitverantwortlicher Manager des FISCH Bond Global High Yield Fund.

