Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Sondermodell DRIVE des rundum überarbeiteten Bestsellers ab sofort als Limousine und Kombi bestellbar - Umfangreiche Serienausstattung: 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Infotainmentsystem Bolero, Climatronic und Multifunktions-Lederlenkrad - Optionale Ausstattungspakete ,Licht & Sicht', ,Business Amundsen' und ,Business Columbus' mit weiteren besonders beliebten Optionen - Kunden profitieren beim SKODA OCTAVIA DRIVE von bis zu fünf Jahren Garantie serienmäßig und bis zu 1.940 Euro Preisvorteil - SKODA OCTAVIA DRIVE ab 21.590 Euro, OCTAVIA COMBI DRIVE ab 22.290 Euro erhältlich



Der umfangreich überarbeitete SKODA OCTAVIA ist ab sofort auch als reichhaltig ausgestattetes Sondermodell DRIVE bestellbar und komplettiert damit neben FABIA, RAPID und YETI als vierte Baureihe die DRIVE-Sondermodelle. Der OCTAVIA DRIVE steht als Limousine und Kombiversion zur Wahl und hat serienmäßig viele attraktive Merkmale an Bord. Hierzu zählen das hochwertige Infotainmentsystem Bolero, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Dreispeichen-Multifunktions-Lederlenkrad, Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze sowie eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Zusätzlich bietet SKODA für das DRIVE-Sondermodell drei attraktive Ausstattungspakete an. Damit profitieren Kunden von einem Preisvorteil von bis zu 1.940 Euro1 gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Als weiteres Highlight erweitert SKODA die Garantie für den OCTAVIA DRIVE auf bis zu fünf Jahre.



Der rundum überarbeitete SKODA OCTAVIA fährt mit neu gestalteter Front- und Heckpartie, hochmodernen Fahrerassistenzsystemen, fortschrittlichen Infotainment- und Connectivity-Lösungen sowie neuen Ausstattungen vor. Mit der neuen Sondermodellreihe DRIVE erweitert SKODA das Angebot um eine besonders attraktive und umfangreich ausgestattete Version. Der SKODA OCTAVIA DRIVE basiert auf der Ausstattungslinie Ambition und verfügt somit bereits ab Werk unter anderem über Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber vorn und hinten inklusive Einklemmschutz, Geschwindigkeitsregelanlage, Parksensoren hinten, Fahrlichtassistent, Regensensor, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung sowie das Regenschirmfach unter dem Beifahrersitz inklusive Regenschirm.



Der SKODA OCTAVIA DRIVE ist zudem mit exklusiven Stoff-Sitzbezügen, dem Infotainmentsystem Bolero mit kapazitivem acht Zoll großem Farb-Touchdisplay, Sprachbedienung, digitalem Radioempfang DAB+ sowie der vielseitigen Konnektivitätsschnittstelle SmartLink ausgestattet. Dank des kapazitativen Bildschirms reagiert das System schon auf leichte Fingerberührungen statt auf Druck wie herkömmliche Displays. Die integrierte Phonebox mit induktivem Laden koppelt das Smartphone an die Dachantenne und lädt es zugleich kabellos. Zu den optischen Erkennungsmerkmalen des Sondermodells DRIVE zählen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, die getönten hinteren Seiten- und Heckscheiben (Sunset) sowie der Schriftzug DRIVE. Im Innenraum setzen schwarze Armaturen und Dekorleisten in ,Light-Brushed' zusätzliche Akzente.



Darüber hinaus verfügt der SKODA OCTAVIA DRIVE serienmäßig über zahlreiche ,Simply Clever'-Details wie zum Beispiel einen Abfallkorb, Multimediahalter und die Taschenlampe im Kofferraum. In der Limousine kommen eine Kofferraumwendematte, Cargoelemente rechts sowie das Heckscheibenrollo und ein Ablagenetz unter der Hutablage hinzu. Im OCTAVIA COMBI DRIVE runden die Gepäcknetztrennwand, die Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung und der variable Ladeboden die Ausstattungsliste ab. Die Preise für den SKODA OCTAVIA DRIVE beginnen bei 21.590 Euro, der OCTAVIA COMBI DRIVE ist ab 22.290 Euro bestellbar. Bei den Karosserielackierungen können Käufer aus dem vielfältigen Farbportfolio der Ausstattungslinie Ambition wählen.



Attraktive Ausstattungspakete bieten beliebte Optionen mit Preisvorteil



Auf Wunsch können Kunden das Sondermodell mit drei Ausstattungspaketen zusätzlich aufwerten, die besonders beliebte Optionen zu einem attraktiven Preis kombinieren. So beinhaltet ,Licht & Sicht' neben LED-Scheinwerfern mit adaptiven Frontscheinwerfern (AFS) auch die automatische Leuchtweitenregulierung und LED-Kennzeichenbeleuchtung. Hinzu kommen Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht sowie die Scheinwerferreinigungsanlage.



In Verbindung mit dem Ausstattungspaket ,Business Amundsen' verfügt der SKODA OCTAVIA DRIVE über das Navigationssystem Amundsen mit kapazitivem acht Zoll großem Farb-Touchdisplay inklusive Kartenmaterial für Europa und SD-Kartenslot. Externe Audiogeräte können bequem mithilfe der integrierten USB- und Line-in-Anschlüsse gekoppelt werden.



Noch mehr Komfort und Funktionalität ermöglicht das umfangreich ausgestattete Paket ,Business Columbus'. Es beinhaltet das Top-Infotainmentsystem Columbus, dessen 9,2 Zoll großes Farb-Touchdisplay dank Kapazitivtechnologie ebenfalls besonders direkt auf Berührung reagiert. Ab Werk verfügt es über zwei SD-Kartenslots sowie USB- und Line-in-Anschlüsse. Für komfortables und sicheres Telefonieren während der Fahrt sorgt die Premium-Telefonfreisprecheinrichtung rSAP inklusive Sprachbedienung. Zu den weiteren Ausstattungshighlights dieses Pakets zählen der SIM-Karten-Slot mit LTE-Unterstützung für schnelles Surfen im Internet, WLAN-Hotspot sowie das Maxi-Dot-Farbdisplay. Der OCTAVIA COMBI DRIVE verfügt zudem über eine elektrische Heckklappe.



Beide Navigationssysteme - Amundsen und Columbus - beinhalten die Infotainment Online-Dienste. Hierzu zählen zum Beispiel die Parkplatz- und Tankstellensuche, Google StreetviewTM und die Online-Verkehrsinformation. Die Nutzung von Infotainment Online ist nach dem Kauf drei Jahre kostenlos und kann danach gegen Gebühr verlängert werden.



In Verbindung mit den optionalen Ausstattungspaketen erzielen Käufer des Sondermodells OCTAVIA DRIVE Preisvorteile von bis zu 1.940 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell(1).



Kraftvolle und sparsame Motoren



Für SKODA OCTAVIA DRIVE und OCTAVIA COMBI DRIVE stehen jeweils vier Benzinmotoren und drei Dieselaggregate zur Auswahl. Sie kombinieren dynamische Fahrleistungen mit vorbildlicher Effizienz und erfüllen allesamt die EU-6-Abgasnorm. Das Leistungsangebot reicht von 63 kW (86 PS)* bis 132 kW (180 PS)*. Je nach Motorisierung sind sowohl manuelle Fünf- und Sechsganggetriebe als auch Doppelkupplungsgetriebe (DSG) mit sechs oder sieben Gängen verfügbar. Sowohl der Topbenziner als auch das stärkste Dieselaggregat können zudem mit Allradantrieb kombiniert werden.



Über die umfangreiche Ausstattung und die auf Wunsch erhältlichen Optionspakete hinaus profitieren Kunden zudem von bis zu fünf Jahren Garantie. Diese setzen sich zusammen aus der zweijährigen Herstellergarantie und der dreijährigen SKODA Neuwagen-Anschlussgarantie. Die Gesamtgarantiezeit läuft fünf Jahre beziehungsweise bis zu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern - je nachdem, was zuerst eintritt.



Motorisierungen und Preise



OCTAVIA DRIVE Motorisierung Getriebe UVP 1,2 TSI 63 kW (86 PS)* 5-Gang manuell 21.590 EUR 1,0 TSI 85 kW (115 PS)* 6-Gang manuell 23.490 EUR 1,0 TSI 85 kW (115 PS)* 7-Gang-DSG 25.290 EUR 1,4 TSI 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 25.430 EUR 1,4 TSI 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 27.230 EUR 1,8 TSI 132 kW (180 PS)* 6-Gang manuell 26.990 EUR 1,8 TSI 132 kW (180 PS)* 7-Gang-DSG 28.790 EUR 1,8 TSI 4x4 132 kW (180 PS)* 6-Gang-DSG 30.590 EUR 1,6 TDI 66 kW (90 PS)* 5-Gang manuell 25.050 EUR 1,6 TDI 85 kW (115 PS)* 5-Gang manuell 26.290 EUR 1,6 TDI 85 kW (115 PS)* 7-Gang-DSG 28.090 EUR 2,0 TDI 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 28.050 EUR 2,0 TDI 110 kW (150 PS)* 6-Gang-DSG 29.850 EUR 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 29.850 EUR 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 31.650 EUR



OCTAVIA COMBI DRIVE Motorisierung Getriebe UVP 1,2 TSI 63 kW (86 PS)* 5-Gang manuell 22.290 EUR 1,0 TSI 85 kW (115 PS)* 6-Gang manuell 24.190 EUR 1,0 TSI 85 kW (115 PS)* 7-Gang-DSG 25.990 EUR 1,4 TSI 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 26.130 EUR 1,4 TSI 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 27.930 EUR 1,8 TSI 132 kW (180 PS)* 6-Gang manuell 27.690 EUR 1,8 TSI 132 kW (180 PS)* 7-Gang-DSG 29.490 EUR 1,8 TSI 4x4 132 kW (180 PS)* 6-Gang-DSG 31.290 EUR 1,6 TDI 66 kW (90 PS)* 5-Gang manuell 25.750 EUR 1,6 TDI 85 kW (115 PS)* 5-Gang manuell 26.990 EUR 1,6 TDI 85 kW (115 PS)* 7-Gang-DSG 28.790 EUR 2,0 TDI 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 28.750 EUR 2,0 TDI 110 kW (150 PS)* 6-Gang-DSG 30.550 EUR 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 30.550 EUR 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 32.350 EUR



(1) Preisvorteil OCTAVIA COMBI DRIVE inklusive der optionalen Ausstattungspakete ,Licht & Sicht' und ,Business Columbus' im Vergleich zu einem identisch ausgestatteten Serienmodell Ambition.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



OCTAVIA 1,2 TSI 63 kW (86 PS) innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA 1,0 TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 5,7 - 5,6 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 106 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



OCTAVIA 1,4 TSI 110 kW (150 PS) innerorts 6,7 l/100km, außerorts 4,5 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,3 - 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 - 120 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B



OCTAVIA 1,4 TSI DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,4 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA 1,8 TSI 132 kW (180 PS) innerorts 7,6 l/100km, außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 6,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 139 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA 1,8 TSI DSG 132 kW (180 PS) innerorts 7,1 l/100km, außerorts 5,0 l/100km, kombiniert 5,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA 1,8 TSI DSG 4x4 132 kW (180 PS) innerorts 8,1 l/100km, außerorts 5,7 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 153 g/km, CO2-Effizienzklasse D



OCTAVIA 1,6 TDI 66 kW (90 PS) innerorts 4,7 - 4,5 l/100km, außerorts 3,9 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA 1,6 TDI 85 kW (115 PS) innerorts 4,7 - 4,5 l/100km, außerorts 3,9 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA 1,6 TDI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 4,2 - 4,1 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA 2,0 TDI 110 kW (150 PS) innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 112 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



OCTAVIA 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS) innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,7 - 5,6 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 127 - 123 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,5 - 4,4 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 132 - 129 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 1,2 TSI 63 kW (86 PS) innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 1,0 TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 5,7 - 5,6 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 106 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



OCTAVIA COMBI 1,4 TSI 110 kW (150 PS) innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,6 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 123 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA COMBI 1,4 TSI DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,3 - 6,2 l/100km, außerorts 4,5 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 - 116 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 1,8 TSI 132 kW (180 PS) innerorts 7,6 l/100km, außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 6,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 140 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA COMBI 1,8 TSI DSG 132 kW (180 PS) innerorts 7,1 l/100km, außerorts 5,0 l/100km, kombiniert 5,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA COMBI 1,8 TSI DSG 4x4 132 kW (180 PS) innerorts 8,1 l/100km, außerorts 5,7 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 154 g/km, CO2-Effizienzklasse D



OCTAVIA COMBI 1,6 TDI 66 kW (90 PS) innerorts 4,7 - 4,5 l/100km, außerorts 3,9 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA COMBI 1,6 TDI 85 kW (115 PS) innerorts 4,7 - 4,6 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 106 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA COMBI 1,6 TDI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 4,2 - 4,1 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA COMBI 2,0 TDI 110 kW (150 PS) innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 - 112 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



OCTAVIA COMBI 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS) innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 120 - 118 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,7 - 5,6 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 126 - 123 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,5 - 4,4 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 132 - 129 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Karel Müller Neue Medien Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de