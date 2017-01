BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erwartet, dass sich die Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt nicht schlechter schlagen werden als Migranten früherer Generationen. "Wir rechnen damit, dass im ersten Jahr zwischen acht und zehn Prozent von ihnen Arbeit finden werden, im fünften Jahr wird rund die Hälfte einen Job haben, nach 15 Jahren dann etwa 70 Prozent", sagte BA-Vorstand Raimund Becker am Mittwoch am Rande einer Jobbörse für geflüchtete Menschen in Berlin.

Damit trat er einer Schätzung von Reiner Haseloff (CDU) entgegen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hatte gesagt: "Wenn wir zehn Prozent mittelfristig in Arbeit bekommen, wäre das ein Erfolg." Diese Einschätzung sei "zu pessimistisch", erklärte Becker.

Zu der Jobmesse in einem Berliner Hotel hatten sich nach Angaben der Veranstalter rund 4500 Arbeitssuchende angemeldet. Die Bundesagentur hatte neben Flüchtlingen auch andere Migranten, die schon länger arbeitslos sind, zu der Messe geschickt, an der rund 200 Aussteller teilnahmen - von der Sicherheitsakademie bis zur Bäckerei-Kette./abc/DP/tos

AXC0141 2017-01-25/12:46