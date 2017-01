Hamburg (ots) - Rafferty Law (20) spricht in der aktuellen GALA (Ausgabe 05/17, ab morgen im Handel) über seinen Vater, Schauspieler Jude Law (44): "Mein Vater ist viel strenger mit mir als meine Mutter. Vor allem, wenn es um Benehmen und den Umgang mit anderen Menschen geht." Das Verhältnis sei dennoch gut: "Wir sind schon Kumpels! Wir verstehen uns wirklich total gut."



