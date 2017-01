"Wer will schon der "greatest fool" sein, der am Schluss die Bonds hat, deren primäre Richtung Süden und nicht mehr Norden ist?" So ein Jahresbeginn hat schon was. Der Blick öffnet sich etwas. Die emotionalen Grenzen werden ein paar Monate nach vor gerückt. Die Budgetgespräche dürfen wieder optimistischer gefärbt sein. Die Chance gewinnt über das Risiko. Nicht lange, bis es dann wieder die ersten Rückschläge gibt und die Gläser wieder immer mehr halb-leerer werden. Das war die letzten Jahre immer so, könnte man daher fast auch für heuer erwarten. 2017 hat es aber in sich, zumindest etwas mehr "anders" zu werden als die Jahre zuvor. Da ist einmal dieses Reflations-Thema. Die Treasurer...

