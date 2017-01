Die Zahl der sogenannten Reichbürger in Deutschland wächst weiter an. So der Verfassungsschutz. Inzwischen handelt es sich um rund 10.000 Personen. Doch nicht alle berufen sich auf das Deutsche Reich.

Der Verfassungsschutz hat vor einer weiter wachsenden Zahl von sogenannten Reichsbürgern gewarnt, die den demokratischen deutschen Staat strikt ablehnen. "Wir rechnen derzeit rund 10.000 Personen der Reichsbürger-Szene zu", sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei 500 bis 600 Personen davon handele es sich um Rechtsextremisten.

"Die Reichsbürgerbewegung übt eine hohe Anziehungskraft aus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...