FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der zwölften Aufstockung einer 2046 fällig werdenden Bundesanleihe hat die Finanzagentur am Mittwoch Schuldtitel im Umfang von 811 Millionen Euro am Markt platziert. Zu Marktpflegezwecken wurden Papiere im Volumen von 189 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes übernommen, so dass sich der avisierte Emissionsumfang von einer Milliarde Euro einstellte. Insgesamt umfassten alle 48 abgegebenen Gebote ein Gesamtvolumen von 1,11 Milliarden Euro. Im Vergleich zur vorherigen Aufstockung im Oktober 2016 erhöhte sich die Rendite des mit 2,50 Prozent verzinsten Papieres deutlich auf 1,20 von 0,64 Prozent.

Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorangegangene Versteigerung vom 19. Oktober 2016):

=== Emission 29-jährige Bundesanleihe Laufzeit 15. August 2046 Kupon 2,50% Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,110 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 811 Mio EUR Zeichnungsquote 1,4 (1,7) Durchschnittsrend. 1,20 (0,64)% Durchschnittskurs 132,25 (150,23) Mindestkurs 132,23 (150,23) Valutierung 27. Januar 2017 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 06:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.