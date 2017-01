Liebe Trader,

einen äußerst starken Kursschub erlebte im gestrigen Handel das Wertpapier des Paket-Zustellers FedEx und drehte an einer sehr wichtigen Unterstützung wieder dynamisch zur Oberseite ab. Damit beenden Marktakteure eine einmonatige Konsolidierung und setzten wieder frisches Aufwärtspotential frei. Dadurch wird auch der seit Januar 2016 bestehende Aufwärtstrend weiter fortgesetzt und ermöglicht es Anlegern von Aktien zu profitieren, die eindeutig von den neuen Trump-Dekreten profitieren. Der regelkonforme Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau - Jahreshochs aus 2015 - dürfte somit auch Geschichte sein und lässt sogar bald frische Jahreshochs vermuten.

Long-Chance:

Der eindeutige Eingriff der Käufer sorgte im gestrigen Handel für einen dynamischen Kursaufschlag in der FedEx-Aktie und dürfte nun direkt an die Jahreshochs bei 201,57 US-Dollar wieder aufwärts führen. Das gesamte abzuleitende Kurspotential beim Papier von FedEx kann sogar bis in den Bereich von grob 215,00 US-Dollar beziffert werden und macht ein Long-Investment auf aktuellem Kursniveau durchaus interessant. Eine passende Verlustbegrenzung eignet sich derweil knapp unter den Vorwochentiefs von 184,30 US-Dollar. Sollte es wiedererwarten zu einem Bruch dieser Unterstützung kommen, so dürfte es wieder zurück in den Bereich von grob 173,00 US-Dollar abwärts gehen. Dies erscheint aufgrund der relativen Stärke aber wenig wahrscheinlich.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 191,61 US-Dollar

Kursziel: 201,57 / 210,00 / 215,00 US-Dollar

Stopp: < 184,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 7,61 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



FedEx Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 191,61 US-Dollar; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

