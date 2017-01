Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat sich die Stimmung nach Tagen der Zurückhaltung am Mittwoch weiter verbessert. Mit der Unterstützung guter Vorgaben aus den USA und Asien sowie den starken Avancen des Schwergewichts Novartis, kletterte der Leitindex SMI im frühen Geschäft sogleich über die Schwelle von 8'300 Punkten und rückte anschliessend in den Bereich von 8'350 Stellen vor. An der Wall Street hatten am Vorabend der breite S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq 100 neue Bestmarken gesetzt. Hierzulande lässt das 5 Mrd USD-schwere Aktienrückkaufprogramm von Novartis die Herzen der Anleger höher schlagen.

Das Abwarten und Zögern der Anleger habe einerseits in eine positivere Stimmung umgeschlagen und andererseits sehe man eine technische Gegenbewegung auf die Verluste der Vorwoche, hält ein Händler fest. Dabei werde zumindest für einen Moment lang die Unsicherheit um den politischen Kurs von Donald Trump ausgeblendet. Sollte der frisch gewählte US-Präsident in den kommenden Wochen keine Erfolge und an der Börse gern gesehene Taten liefern, dann könnte es auch bald wieder nach unten gehen, warnt er.

Bis um 12 Uhr legt der Swiss Market Index (SMI) um 1,21% auf 8'346,58 Punkte zu und liegt damit nahe am Tageshöchst 8'355 von Stellen. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 1,26% auf 1'332,52 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,15% auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...