NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Nürnberger Verkehrs AG (VAG) muss einen Bus- und Trambahnfahrer trotz seines öffentlichen Auftritts bei einer rechtsextremen Demonstration mit sichtbar getragenem Dienstausweis weiter beschäftigen. Eine entsprechende Kündigung des 54-Jährigen sei unwirksam, entschied das Arbeitsgericht Nürnberg am Mittwoch. Das Gericht begründete sein Urteil vor allem mit Verfahrensfehlern: Das Verkehrsunternehmen habe keine schriftliche Abmahnung vorgelegt. Der Mann soll im August 2016 an einer Demonstration der Partei "Die Rechte" teilgenommen und am Mikrofon eine Rede gehalten haben - dabei war sein Dienstausweis zu sehen. Die VAG kündigte ihm daraufhin./kts/fm/DP/tos

AXC0146 2017-01-25/13:08