Bonn - Nach ihren kräftigen Rückgängen zum Wochenauftakt zeigten die Renditen am deutschen Rentenmarkt gestern eine Gegenbewegung, so die Analysten von Postbank Research.Angesichts guter Konjunkturdaten habe die 10-jährige Bundrendite am Abend mit 0,41% um 4 Basispunkte über ihrem Niveau vom Vortag gelegen. Auch die Renditen 5- und 2-jähriger Bundesanleihen seien auf -0,42% (+3 Basispunkte) beziehungsweise -0,66% (+2 Basispunkte) geklettert.

