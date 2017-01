Hannover - Da sich einige Emittenten bereits in der Blackout-Periode befinden, hat die Anzahl der Transaktionen am Primärmarkt in den vergangenen fünf Handelstagen deutlich abgenommen, sodass nur noch zwei Emittenten einen in Euro-denominierten Covered Bond mit Benchmarkvolumen begaben, so die Analysten der Nord LB.

