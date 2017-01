Quickborn - Neues Jahr, neue Vorsätze - auch in Sachen Geld: Knapp drei Viertel der Deutschen haben sich vorgenommen, in 2017 mehr zu sparen als im Vorjahr, so die Analysten der comdirect bank.Das zeige eine aktuelle Umfrage von comdirect im Rahmen des Spar- und Anlageindex. Etwa jeder Fünfte (21 Prozent) habe dabei ein konkretes Sparziel vor Augen, während 35 Prozent der Befragten noch keine bestimmte Summe festgelegt hätten.

