Nach der Rekordjagd vom Dienstag dürfte es an den US-Börsen zur Wochenmitte weiter aufwärts gehen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich gut behauptet. Händler sprechen von Konjunkturoptimismus, der Anleger verstärkt zu Aktien greifen lasse. Sie verweisen auf erste Entscheidungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der offenbar ernst mache mit seinen im Wahlkampf angekündigten Infrastruktur- und Konjunkturmaßnahmen. So hat Trump am Dienstag per Dekret die Wiederaufnahme zweier auf Eis gelegter Pipeline-Projekte verfügt.

Den nötigen Treibstoff für den Weg nach oben dürften dem Aktienmarkt ferner diverse überzeugende Unternehmensbilanzen liefern. Unter anderem hat am Vorabend der Aluminiumkonzern Alcoa, der als Konjunkturbarometer gilt, umsatzseitig positiv überrascht und sich zuversichtlich zur diesjährigen Aluminiumnachfrage geäußert. Das verhilft der Aktie vorbörslich zu einem Plus von 4,7 Prozent.

Am Mittwoch werden vor der Startglocke Boeing, United Technologies und Abbott Laboratories Quartalszahlen vorlegen. Nach Börsenschluss folgen AT&T, Ebay und die zuletzt wegen eines Rechtsstreits mit Apple in die Schlagzeilen geratene Qualcomm. Wichtige Konjunkturdaten stehen dagegen nicht auf der Agenda.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 06:41 ET (11:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.