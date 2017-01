Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat am Mittwoch das sogenannte Netzentgeltmodernisierungsgesetz ohne die Anpassung der Stromnetzgebühren für das Höchstspannungsnetz beschlossen. Binnen zehn Jahren sollen nun stufenweise lediglich die sogenannten vermiedenen Netzentgelte abgeschafft werden. "Das Gesetz ist ein weiterer wichtiger Schritt für mehr Kostengerechtigkeit bei den Netzentgelten. Die schrittweise Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte dämpft bundesweit die Netzkosten", erklärte der scheidende Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD).

In dem Gesetzentwurf verzichtet die Bundesregierung auf die von Gabriel einst versprochene bundesweite Angleichung der Netzentgelte für die Übertragungsnetze. Beobachter in Berlin werten diesen Schritt als Rücksichtnahme auf Nordrhein-Westfalen, wo im Mai ein neuer Landtag gewählt wird. Eine Vereinheitlichung würde Unternehmen und Verbraucher in dem SPD-Kernland belasten.

Gabriel hatte am Dienstag angekündigt, weiter nach einem Kompromiss mit den Ländern zu suchen. Vor allem die ostdeutschen Länder hatten massiv auf die Angleichung gedrungen, da Wirtschaft und Haushalte laut Untersuchungen eine halbe Milliarde Euro zusätzlich schultern müssen. Aber auch Nord- und Süddeutschland tragen höhere Kosten. In einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) protestierten 86 Unternehmen dagegen, dass die Angleichung der Netzentgelte nun doch nicht kommen soll, wie die FAZ berichtet.

Für die Streichung der vermiedenen Netzentgelte hat das Wirtschaftsministerium folgendes Verfahren entworfen. 2017/2018 werden die Berechnungsgrundlagen korrigiert. Sodann sollen ab 2018 für Anlagen mit volatiler Stromerzeugung und ab 2021 für alle anderen Anlagen die Zahlungen für Neuanlagen vollständig und für Bestandsanlagen schrittweise über 10 Jahre abgeschafft werden.

