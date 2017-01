Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Yahoo von 45 auf 43 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Analyst Mark Mahaney in einer Studie vom Montag. Gemäß der Einstufung "Sector Perform" dürfte sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten in etwa im Einklang mit dem jeweiligen Sektor entwickeln./tih/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0028 2017-01-25/13:14

ISIN: US9843321061