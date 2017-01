SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat die "große Glaubwürdigkeit" des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz gelobt. Die SPD-Fraktion sehe in der Nominierung von Schulz "einen erfolgreichen Startschuss für das Wahljahr", sagte Oppermann am Mittwoch nach einer Fraktionssitzung, in der sich Schulz vorgestellt hatte, in Berlin.

Schulz sei ein Kanzlerkandidat, der seine größten Ämter "mit großer Souveränität" ausgefüllt habe. Der ehemalige EU-Parlamentspräsident sei in der Fraktion mit "großem Beifall" empfangen worden. "Wir wollen die Bundesregierung von vorne führen. Unser Kanzlerkandidat soll Kanzler werden", so Oppermann weiter.