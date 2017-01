Oberhaching (ots) -



Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG ("RWB"), eine Tochter der RWB Group, ist ein marktführender Anbieter und Spezialist für Private Equity in Deutschland. Die RWB hat einen neuen Private Equity Dachfonds aufgelegt, der mit einer innovativen Kostenstruktur die Erwartung von Privatanlegern nach fairen, erfolgsabhängigen Gebühren erfüllt. Der neue RWB Direct Return ist der erste geschlossene Fonds für Privatanleger, bei dem, bis auf das übliche Agio, keinerlei anfängliche Emissionskosten (sog. Weichkosten) mehr anfallen. Das heißt: 100 Prozent des angelegten Kapitals werden unmittelbar eingesetzt. Ein Großteil der Managementgebühr ist erfolgsabhängig und wird erst erhoben, wenn die Anleger mehr als ihr angelegtes Kapital nach Ende der Laufzeit ausgezahlt bekommen. Der Anlagezeitraum ist optimiert. Bereits ab 2021 beginnt die Auflösung des Fonds. RWB plant ein Platzierungsvolumen von 30 bis maximal 50 Millionen Euro. Der RWB Direct Return wird nach dem bewährten RWB-Dachfondsprinzip weltweit in Private Equity Fonds investieren und das Vermögen so über verschiedene Zielfonds und mehrere hundert Einzelunternehmen streuen.



"Wir wollen, dass Privatanleger die gleichen Chancen wie professionelle Investoren haben, ihren Wohlstand zu mehren. Wir haben die Kostenstruktur des RWB Direct Return daher bewusst als unternehmerisches Investment von uns gestaltet: Wir werden an dem Produkt erst verdienen, wenn auch die Anleger etwas davon haben. Privatanleger profitieren so von einem Investment, das die Vorteile von Private Equity mit fairen Gebühren und einem überschaubaren Anlagehorizont verbindet", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB Group.



Renommierte Marktanalyseunternehmen wie G.U.B. Analyse und kapital-markt intern haben den Fonds mit "sehr gut" (A+) bewertet. Mit dem RWB Direct Return profitieren Anleger von der Erfahrung der RWB Group für Private-Equity-Investments seit 1999. Mit einem gezeichneten Kapital von mehr als 1,8 Milliarden Euro und 130.000 Beteiligungsverträgen gehört die RWB zu den führenden unabhängigen Anbietern von Private Equity Investments. So wurde die RWB im Dezember mit dem Private Equity Exchange Award in Silber als "Bester global investierender Private Equity Investor unter 10 Mrd. US-Dollar" ausgezeichnet. "Der RWB Direct Return kommt gerade in der Niedrigzinsepoche zum richtigen Zeitpunkt. Denn gerade jetzt suchen Anleger nach renditestarken Investments, mit denen sie ihr Geld schnell und effektiv arbeiten lassen können - und genau diese Eigenschaften bietet der neue Private Equity Fonds", sagt Horst Güdel, Vorstand der RWB Group.



