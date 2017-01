Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die IG Metall ist mit klaren Ansagen an Politik und Arbeitgeber in das Bundestagswahljahr 2017 gestartet. Als eines der Schwerpunktthemen in der Auseinandersetzung nannte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann am Mittwoch in Berlin die Arbeitszeit. Dabei gehe es darum, die Souveränität im Umgang mit der Zeit zurückzugewinnen. "Wir wollen nicht hinnehmen, dass Flexibilität immer nur zu Lasten der Arbeitnehmer gehen soll", sagte Hofmann. Die IG Metall kann bei ihrer Arbeit den Angaben zufolge auf ein solides Mitglieder- und Finanzfundament bauen.

Hofmann verwies auf eine noch bis Ende Februar laufende Fragebogenaktion der Gewerkschaft zum Thema Arbeitszeit. In rund 8.000 Betrieben seien 2,3 Millionen Fragebögen verteilt worden, um auf Grundlage der Ergebnisse in die betriebliche, tarifliche und politische Debatte einzusteigen. Das Thema Arbeitszeit sei "ganz entscheidend dafür, ob die Transformation zur Arbeitswelt 4.0 zu mehr Gerechtigkeit und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft führt - oder zu mehr Spaltung", betonte Hofmann.

Angst vor der Zukunft

Als zweites Feld der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung identifizierte Hofmann die Zukunftsängste der Beschäftigten, auch mit Blick auf die Digitalisierung. "Die Menschen fragen sich, wie es mit ihnen und ihrer Arbeit weitergeht", sagte Hofmann. An die Stelle des Glaubens an Aufstieg durch Bildung und Leistung hätten sich längst "Abstiegsängste in die Belegschaften gefressen".

Die Politik forderte Hofmann auf, sich stärker an der Tarifbindung zu orientieren und Unternehmen an die Kette zu legen. "In Zukunft muss gelten: Verkauf, Betriebsaufspaltung und die Auslagerung der Wertschöpfung dürfen kein Schlupfloch sein, der Tarifbindung zu entfliehen", sagte der Gewerkschaftsvorsitzende. Der Gesetzgeber müsse dafür sorgen, dass beim Verkauf, einer Abspaltung oder einer Ausgründung eines Betriebsteils auch die Tarifbindung an die neue Einheit übergehe.

Hofmann verwies auf eine stabile Mitgliederentwicklung seiner Gewerkschaft, die zum sechsten Jahr in Folge einen Zuwachs verzeichne. Den Angaben zufolge hatte die IG Metall Ende 2016 2,274 Millionen Mitglieder. Die Mitglieder zahlten im vergangenen Jahr rund 548 Millionen Euro Beiträge - 15 Millionen oder 2,7 Prozent mehr als 2015. 82 Millionen Euro seien im vergangenen Jahr für Rückstellungen und Rücklagen verwendet worden.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 06:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.