München (ots) -



- Hauck & Aufhäuser und HANSAINVEST starten einen Mischfonds mit bAV-Ansatz für die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG - Die Multi-Asset-Strategie eignet sich sowohl für Unternehmen, die ihre Pensionsverpflichtungen breit diversifiziert rückdecken wollen, als auch für Privatanleger, die ihre Altersvorsorgewertorientiert anlegen möchte



Die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung legt gemeinsam mit der Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA und der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH den PENSION.INVEST PLUS® (WKN A2AQZY bzw. A2AQZZ auf. Das Managementkonzept basiert auf einer Multi-Asset-Strategie und richtet sich an Unternehmen, die ihre Pensionsverpflichtungen breit diversifiziert rückdecken wollen, aber auch an Privatanleger, die ihre private Altersvorsorge wertorientiert anlegen möchten. Das Fondskonzept des PENSION.INVEST PLUS® beruht auf Investitionen in institutionelle Anlageklassen von vermögensverwaltenden Fonds sowie institutionelle Anlagelösungen, in die der jeweilige Investor nur mit größeren Investitionen bzw. gar nicht investieren könnte. Hierdurch profitieren die Investoren unter anderem von den geringeren Kostenkonditionen der institutionellen Zielfonds.



"Viele Unternehmen leiden bei der Kapitalanlage betrieblicher Altersversorgung unter dem fehlenden Zins sowie dem Zinseszinseffekt, müssen aber aufgrund des geringeren Abzinsungsfaktors aber gleichzeitig höhere bilanzielle Verpflichtungen ausweisen. Der PENSION.INVEST PLUS® bietet hier eine attraktive Lösung - mit der Chance auf einen beständigen Wertzuwachs bei einem deutlich reduzierten Verlustrisiko", erklärt Andreas Gruber, Vorstand des Institut für Wirtschaftsmathematik und betriebliche Versorgungssysteme AG (IWV-Institut). "Auch für den Privatanleger, der für die Altersvorsorge in vermögensverwaltende Fonds (VV-Fonds) investieren möchte, ist der Ansatz eine echte Option."



"Mögliche Zielfonds müssen ein aktives Risikomanagement haben, eine Top-Position in ihren Peergroups einnehmen und unsere Drawdown-Vorgaben erfüllen. Auch sollte sich der jeweilige Managementansatz bereits langfristig bewährt haben", erklärt Klaus Hinkel, Vorstand der Hinkel & Cie Vermögensverwaltung, die Selektionskriterien. "Ergänzend zur strukturierten Diversifikation über mehr als 15 verschiedene Anlageausrichtungen der einzelnen VV-Fonds haben wir die Möglichkeit, den Fonds durch spezielle ertragsorientierte institutionelle Anlagelösungen, die am Kapitalmarkt nicht frei zugänglich sind, zu veredeln", so Hinkel weiter.



Fondsdaten Fonds: PENSION.INVEST PLUS® R; PENSION.INVEST PLUS® I ISIN: DE000A2AQZY7; DE000A2AQZZ4 WKN: A2AQZY; A2AQZZ Mindestanlagesumme: keine; 100.000 Euro Auflegungsdatum: 16.01.2017; 16.01.2017



Hintergrundinformationen



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 221 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Partnerkreis der Bank besteht aus dem persönlich haftenden Gesellschafter Jochen Lucht sowie den Partnern Michael O. Bentlage und Stephan Rupprecht. Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.



Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.



Kontakt: Klaus Hinkel Vorstand Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG Königsallee 60 40212 Düsseldorf Telefon +49 211 540 666-40 klaus.hinkel@hinkel-vv.de