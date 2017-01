Lübeck (ots) - WhatsApp-Newsfeed hält u. a. zu Sonderaktionen und Konditionsänderungen auf dem Laufenden



Der Vertriebsunterstützer Qualitypool setzt als erster Maklerpool ab sofort einen Messenger-Dienst zur schnellen Benachrichtigung seiner angebundenen Makler ein. Sie erhalten so topaktuelle Branchennews und Informationen zu Konditionsänderungen, Fristen und Sonderaktionen von Produktpartnern.



"Makler können den Newsfeed über WhatsApp oder Insta beziehen", berichtet Jörg Haffner, Geschäftsführer der Qualitypool GmbH. "Wir sind der erste Finanzdienstleister in Deutschland, der diesen innovativen Service seinen Partnern anbietet. Aktuell können unsere Vertriebspartner bis zu drei Themenbereiche, so genannte Channels, abonnieren: Allgemeine Informationen von Qualitypool sowie Infos zu den Produktbereichen Finanzierung und Versicherung & Vorsorge." Die Nutzer müssen sich selbst aktiv registrieren und können den Newsfeed jederzeit pausieren oder beenden und all ihre Daten löschen lassen.



Simon Bühl, Leiter Versicherung & Vorsorge bei Qualitypool, ergänzt: "Wir wollen unseren Vertriebspartnern die für das operative Geschäft relevanten Informationen so schnell wie möglich zur Verfügung stellen, so dass sie zukünftig keine Sonderaktion, Konditionsänderung oder Frist in der jeweiligen Produktkategorie mehr verpassen. Durch den Newsfeed sorgen wir für bessere Erreichbarkeit und Nutzerfreundlichkeit." Für weitergehende Informationen werden die kurzen Meldungen des Newsfeeds mit dem Makler Wiki verlinkt. Das Makler Wiki ist die Wissensdatenbank von Qualitypool, die Vertriebspartner auch aktiv mitgestalten können.



Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.qualitypool.de/whatsapp-newsfeed-von-qualitypool/



Über die Qualitypool GmbH



Die Qualitypool GmbH ist ein Maklerpool mit mehr als 800 aktiven Maklern. Als einer der führenden Maklerpools bietet die Qualitypool GmbH ihren Maklern ein breites Portfolio an Produkten zur Finanzierung, Versicherung und Vorsorge. Qualitypool ist eine 100%ige Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.



