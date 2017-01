Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Appenzell (pts023/25.01.2017/13:00) - Der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ob er sich am Markt durchsetzt, entscheiden die Verbraucher anhand von Fakten und Emotionen. Zu den Fakten zählen der Nutzen und der Preis, zu den Emotionen zählen das Sicherheitsbedürfnis und das Image des Produkts. Am Beispiel des Licht-Handlaufs AQUA von aristo B GROUP http://www.aristob.com aus der Schweiz lässt sich das gut erkennen. Der Einsatzbereich sind Aussentreppen zum Eingang hin. Im Kosten-Vergleich steht dem Licht-Handlauf die übliche konventionelle Lösung aus Handlauf, Treppenbeleuchtung und Notlicht gegenüber. Dabei zeigen sich folgende primären Vorteile: Licht-Handlauf AQUA - konventionelle Lösung - Licht-Handlauf, unbeleuchteter Handlauf - Montage des Licht-Handlaufs, Montage des unbeleuchteten Handlaufs - Lichtsatz im Handlauf bereits integriert extra Treppenlicht - Licht über die gesamte Treppenlänge mind. 2 Leuchten: Mast, Poller - CREE-LEDs mit Lebensdauer-Garantie Leuchtmittel-Garantie - fertig durchverkabelt Kabel zu den Leuchten verlegen - Notlicht bereits vorbereitet Leuchten montieren - Diebstahlschutz durch spezielle Schrauben Leuchten anschliessen - extra robuste Bauweise gegen Vandalismus Notlicht - erfüllt die rechtlichen Vorgaben bei Treppen - weniger Energiekosten durch kurze Distanz Leuchte - Stufe Die Kosten des Licht-Handlaufs sind meist geringer als die konventionelle Lösung, denn zu einem normalen unbeleuchteten Handlauf müssen noch extra Kosten für Mast-, Poller-Leuchten, extra Notlichtleuchten und extra Installation berechnet werden. Weil genau diese auch zeitintensiven Zusatzkosten weg fallen, ist das System AQUA hoch effizient und günstig. Dieses elegante System betont den Sicherheitsaspekt durch die blend- und verschattungsfreie Ausleuchtung der Stufen über die gesamte Länge der Treppe. Die Investition im Aussenbereich ist durch spezielle Schrauben gegen Diebstahl und durch eine sehr solide Rohr-in-Rohr Bauweise vor Vandalismus geschützt. Dazu kommen noch die sekundären Vorteile. Nachhaltigkeit - Leuchte einfach zerlegbar reparaturfähig - alle Bauteile als Ersatzteile lieferbar Ersatzteile im Schadensfall - alle Bauteile sortenrein recycelbar Entsorgung: Leuchte recycelbar - konzentriertes Licht nur auf die Stufen nutzlos breit streuende Beleuchtung Imagegewinn - Image fördernder wow-Effekt gewohntes Erscheinungsbild - heller, freundlicher Empfang kein Imagegewinn - verschattungsfreie Beleuchtung - Sicherheit durch blendfreies Treppenlicht Der geringe Abstand zwischen Lampe und Stufe sorgt für einen geringeren Energieverbrauch. Das Licht fällt konzentriert auf die Stufen und strahlt nicht breit ab, so dass auch kein Lichtmüll entsteht. Hier ist der Gewinn des technischen Fortschritts bei Fakten und Emotionen deutlich. Und natürlich freut sich jeder an einem hellen, freundlichen Empfang durch gut designtes Licht. Wer will das nicht? Mehr Infos unter: http://www.aristob.com/de/produktkategorien/handlaufbeleuchtung (Ende) Aussender: aristo B GROUP AG Ansprechpartner: Adolf Berger Tel.: +41 71 508 70 43 E-Mail: info@aristob.com Website: www.aristob.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170125023

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 07:00 ET (12:00 GMT)