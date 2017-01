Was Produkte für Diabetespatienten betrifft, gibt es seit Jahren einen Preisverfall. Nach Bayer will sich auch US-Pharmariese Johnson & Johnson aus dem Geschäft zurückzuziehen - und sich auf andere Sparten konzentrieren.

Der amerikanische Pharma- und Medizintechnik-Riese Johnson & Johnson (J&J) versucht, sein Produktspektrum weiter auf Wachstum zu trimmen. Während der Konzern auf der einen Seite weiter mit der Schweizer Biotechfirma Actelion über eine Übernahme verhandelt, leitet er im Gegenzug nun einen Rückzug aus dem Geschäft mit Diabetes-Diagnostika ein. Für die Tochterfirmen Lifescan, Animas und Calibra prüfe man strategische Optionen, gab J&J bei Vorlage der jüngsten Quartalszahlen bekannt.

Mit knapp zwei Milliarden Dollar Umsatz im vergangenen Jahr und sieben Prozent Umsatzrückgang gehört das Diabetesgeschäft zu den kleineren Sparte von J&J und zudem zu den wachstumsschwächsten Teilbereichen des Konzerns. J&J leitet mit den Plänen den kompletten Rückzug aus dem Diagnostik-Segment ein, nachdem man die Sparte Labordiagnostik bereits 2015 an Carlyle verkauft hat.

Diabetes-Diagnostika erlebten in den vergangenen Jahren einen deutlichen Preisverfall aufgrund geänderter Erstattungsregeln und wachsender Konkurrenz aus Asien. Auch andere Hersteller sind in dem Segment daher unter Druck geraten. Bayer verkaufte sein Geschäft mit Diabetes-Tests bereits vor zwei Jahren an Panasonic.

Abgesehen von der Schwäche ...

