München (ots) - In der vierten Folge der "Bozen"-Krimireihe stehen die Kommissare Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Matteo Zanchetti (Tobial Oertel) emotional wie auch im wahrsten Sinn des Wortes "Am Abgrund" (Buch: Jürgen Werner). Ein Mafia-Killer zielt auf den Ehemann (Xaver Hutter) von Frau 'Commissario' Schwarz und verletzt ihn lebensgefährlich. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Sonja Schwarz verliert alle Sicherheit, familiär wie auch beruflich. Das Verhältnis zu ihrem Kollegen Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) und dessen Vater (Hanspeter Müller-Drossaart) wird zunehmend schwieriger. Das liegt auch an Sonjas Zorn, der sich immer mehr gegen den Hotelier Stefan Keller (Heio von Stetten) und seine umtriebige Frau Charlotte (Julia Stemberger) richtet. Und wer hätte gedacht, dass der örtliche Mafioso-Statthalter Francesco Rossi (Thomas Sarbacher) kurzzeitig die Seiten wechselt.



Thorsten Näter führte auch in diesem Fall Regie und beschreibt die Herausforderungen, die die Natur an das Filmteam dieses aktuellen "Bozen"-Krimis stellt: "Mit Team und Darstellern auf 3000 Meter im Tiefschnee zu drehen, abgeschnitten von den üblichen Tröstungen der Drehlogistik, setzt andere Energien frei und macht das Drama existenzieller, eine solche Situation spiegelt die Wucht der Gefühle unserer Darsteller."



"Der Bozen-Krimi: Am Abgrund" ist eine Produktion der JojoFilm (Produzent: Eberhard Jost) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Redaktion: Diane Wurzschmitt (ARD Degeto), Sascha Schwingel (ARD Degeto).



