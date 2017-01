Unterföhring (ots) -



- Die Star-besetzte HBO-Miniserie zeitgleich zur US-Ausstrahlung ab 19. Februar auf Sky - Immer in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Nach dem gleichnamigen Bestseller der australischen Autorin Liane Moriarty - Das Drehbuch verfasste David E. Kelley ("Ally McBeal")



Ein mysteriöser Todesfall überschattet das scheinbar makellose Privatleben dreier befreundeter Mütter und spaltet die Gemeinde eines wohlhabenden kalifornischen Küstenstädtchens. "Big Little Lies", die sowohl vor als auch hinter der Kamera stargespickte HBO-Miniserie startet in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar, parallel zur US Ausstrahlung und ist in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Voraussichtlich ab 6. April ist die sieben Episoden umfassenden Dramedyserie immer donnerstags um 21.00 Uhr wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD zu sehen.



Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland: "Die HBO-Miniserie 'Big Little Lies' verbindet eine packende, wendungsreiche Story mit viel Gefühl, Drama und schwarzem Humor, getragen von einer herausragenden Darstellerriege rund um Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Jungstar Shailene Woodley. Vor traumhafter Kulisse der amerikanischen Westküste ist das wieder mal HBO-Unterhaltung vom Feinsten."



Über "Big Little Lies":



Ein mysteriöser Todesfall während einer Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten einer Grundschule im kalifornischen Monterey vertieft das bereits vorhandene gegenseitige Misstrauen einiger Mütter, die scheinbar alle etwas zu verbergen haben. Drei Frauen stehen dabei ganz besonders im Mittelpunkt. Madeline (Reese Witherspoon), eine humorvolle, aufgeweckte und in zweiter Ehe verheiratete Mutter, die nichts vergisst und sich gerne um Belange andere Leute kümmert und eifersüchtig auf die neue Frau an der Seite ihres ersten Mannes ist. Die wunderschöne Celeste (Nicole Kidman), ehemals erfolgreiche Anwältin, verheiratet mit dem steinreichen Unternehmer Perry (Alexander Skarsgård) und Mutter zweier wilder Zwillingsbrüder. Ihr scheinbares Bilderbuchleben sowie die Tatsache, dass sie älter ist als ihr Ehemann, sorgen immer wieder für Lästereien unter den anderen Einwohnern. Und die blutjunge Jane (Shailene Woodley), alleinerziehende Mutter des kleinen Ziggy, neu in der Stadt und für ihr Alter viel zu traurig. Als Ziggy bei der Einschulung ihrer Kinder beschuldigt wird, eine Mitschülerin misshandelt zu haben, nehmen Madeline und Celeste die junge Jane unter ihre Fittiche. Diese Allianz fördert alte Rivalitäten und Misstrauen zutage, die einen tiefen Riss in die Gemeinschaft der Bewohner des malerischen Küstenortes ziehen und schließlich in einem Todesfall enden.



Die Story von "Big Little Lies" entfaltet sich im Rückblick auf alle Geschehnisse, die vermeintlich zu dem mysteriösen Todesfall geführt haben, immer unterbrochen von polizeilichen Befragungen von Eltern und Lehrern der Schule in Monterrey. Wie ein griechischer Chor wird über den Hergang und die Motive spekuliert, Rivalitäten zutage gefördert, die auf Lügen und Geheimnissen gegenüber sich selbst und allen anderen basieren. Das Ensemble vor und hinter der Kamera setzt sich aus dem "Who is Who" Hollywoods zusammen. Nicole Kidman und Reese Witherspoon sind nicht nur in Hauptrollen zu sehen, sondern fungieren auch als ausführende Produzentinnen. David E. Kelley schrieb das Drehbuch, das auf dem Bestseller von Liane Moriarty basiert. Jean-Marc Vallée, Oscar-nominiert für "Dallas Buyers Club" führte Regie, in weiteren Hauptrollen sind Shailene Woodley ("Die Bestimmung - Allegiant"), Laura Dern ("Enlightened - Erleuchtung mit Hindernissen"), Alexander Skarsgård ("True Blood", "Legend of Tarzan"), Zoe Kravitz ("Die Bestimmung - Allegiant"), Adam Scott ("Parks and Recreation"), James Tupper ("Revenge", "Men in Trees").



Facts:



Originaltitel: "Big Little Lies", Miniserie, 7 Episoden, je ca. 50 Minuten, USA 2016. Regie: Jean-Marc Vallée. Drehbuch: David E. Kelley. Ausführende Produzenten: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Bruna Papandrea Per Saari, David E. Kelley, Jean-Marc Vallée, Gregg Fienberg. Darsteller: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Alexander Skarsgård, Zoe Kravitz, Adam Scott, James Tupper.



Ausstrahlungstermin:



Ab 19.2.2017 parallel zur US-Ausstrahlung jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Ab 6.4.2017, donnerstags um 21.00 Uhr, wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD.



