HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Messe- und Congressgesellschaft (HMC) hat zum zehnten Mal in Folge ein Rekordjahr verbucht. Auch im laufenden Jahr werde sich der kontinuierliche Aufwärtstrend bei Umsatz und Ertrag fortsetzen, obgleich das Congress-Centrum CCH geschlossen ist, teilte Bernd Aufderheide, der Vorsitzende der HMC-Geschäftsführung, am Mittwoch in der Hansestadt mit. Die Umsatzausfälle würden durch den G-20-Gipfel im Juli und die Betreuung des deutschen Pavillons auf der Expo 2017 in Astana (Kasachstan) mehr als ausgeglichen. 2016 lag der HMC-Umsatz bei 111,5 Millionen Euro, das sind elf Prozent mehr als im entsprechenden Vergleichsjahr 2014./egi/DP/tos

AXC0157 2017-01-25/13:39