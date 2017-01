Frankfurt - Der Maispreis in Chicago schloss gestern 1,7% im Minus, berichten die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Eine Rolle dabei dürften Gewinnmitnahmen gespielt haben, nachdem der Preis in den Vortagen auf den höchsten Stand seit über einem halben Jahr gestiegen sei. Vor allem aber belaste die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der US-Handelspolitik, nachdem der neue Präsident Trump seinen Wahlkampfversprechen, wichtige Handelsabkommen aufzukündigen oder neu zu verhandeln, Taten folgen lasse. Etwa 15% der US-Maisproduktion werde exportiert und mit einem Anteil von fast 40% an den weltweiten Exporten seien die USA bei Mais die unangefochtene Nr. Eins unter den Anbietern am Weltmarkt. Unter anderem solle das nordamerikanische Handelsabkommen NAFTA mit Kanada und Mexiko neu verhandelt werden. Mexiko gehöre zu den größten Maisimporteuren der Welt.

