Frankfurt - Im Dezember zeigten sich die weltweiten Aktienmärkte von ihrer freundlichen Seite, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak (ISIN DE0008491044/ WKN 849104).Die Kursgewinne im Nachgang zu den US-Präsidentschaftswahlen vor dem Hintergrund gestiegener Wachstums- und Inflationserwartungen hätten sich fortgesetzt. Die Zinserhöhung der US-Notenbank sei erwartet worden, ebenso das Scheitern des Referendums in Italien. Mit Ausnahme der Aktienmärkte in Hong Kong und China und einiger lateinamerikanischer Indices hätten alle wichtigen Aktienindices weltweit zulegen können.

