Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.280,40 +0,26% +1,98% Euro-Stoxx-50 3.319,57 +1,16% +0,88% Stoxx-50 3.026,78 +1,10% +0,54% DAX 11.758,95 +1,41% +2,42% FTSE 7.170,91 +0,29% +0,39% CAC 4.880,15 +1,04% +0,37% Nikkei-225 19.057,50 +1,43% -0,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,32 -28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,66 53,18 -1,0% -0,52 -3,7% Brent/ICE 54,93 55,44 -0,9% -0,51 -3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.205,73 1.209,30 -0,3% -3,57 +4,7% Silber (Spot) 16,96 17,11 -0,9% -0,15 +6,5% Platin (Spot) 994,41 997,50 -0,3% -3,09 +10,1% Kupfer-Future 2,69 2,71 -0,6% -0,02 +7,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Rekordjagd vom Dienstag dürfte es an den US-Börsen zur Wochenmitte weiter aufwärts gehen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich gut behauptet. Händler sprechen von Konjunkturoptimismus, der Anleger verstärkt zu Aktien greifen lasse. Sie verweisen auf erste Entscheidungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der offenbar ernst mache mit seinen im Wahlkampf angekündigten Infrastruktur- und Konjunkturmaßnahmen. So hat Trump am Dienstag per Dekret die Wiederaufnahme zweier auf Eis gelegter Pipeline-Projekte verfügt.

Den nötigen Treibstoff für den Weg nach oben dürften dem Aktienmarkt ferner diverse überzeugende Unternehmensbilanzen liefern. Unter anderem hat am Vorabend der Aluminiumkonzern Alcoa, der als Konjunkturbarometer gilt, umsatzseitig positiv überrascht und sich zuversichtlich zur diesjährigen Aluminiumnachfrage geäußert. Das verhilft der Aktie vorbörslich zu einem Plus von 4,7 Prozent.

Am Mittwoch werden vor der Startglocke Boeing, United Technologies und Abbott Laboratories Quartalszahlen vorlegen. Nach Börsenschluss folgen AT&T, Ebay und die zuletzt wegen eines Rechtsstreits mit Apple in die Schlagzeilen geratene Qualcomm. Wichtige Konjunkturdaten stehen dagegen nicht auf der Agenda.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-BE 15:00 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: +0,3 Punkte zuvor: -0,2 Punkte -US 16:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gute Vorgaben aus den USA und Asien geben den europäischen Börsen am Mittwoch Auftrieb. Auch der überraschend gesunkene ifo-Geschäftsklimaindex kann die Stimmung nicht trüben. Deutsche Bank steigen um 2,9 Prozent. Als aktuellen Kurstreiber machen Händler die Konkretisierung der Pläne für einen Börsengang ihrer Asset-Management-Sparte aus. Santander legen nach Vorlage guter Geschäftszahlen um 3,2 Prozent zu. Der Sektor der europäischen Banken gewinnt 2 Prozent. Gegen den Trend geben Intesa San Paolo um weitere 2,5 Prozent nach. Intesa hat bestätigt, dass die Bank an einem Einstieg in den Versicherungskonzern Generali interessiert ist. Generali notieren nach dem Plus der vergangenen Tage kaum verändert. Licht und Schatten macht ein Händler bei den Geschäftszahlen von Novartis aus. Positiv wird hier das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden Dollar gesehen. Die Aktie steigt um 2 Prozent. Ein überraschend guter Absatz des schweizerischen PC-Zubehör-Produzenten Logitech im Einzelhandel treibt den Kurs um 15 Prozent nach oben. BT Group können sich etwas von dem schweren Kurseinbruch des Vortages erholen, der Kurs steigt um 1,0 Prozent nachdem er am Dienstag mit einem Bilanzskandal und hohen Abschreibungen in Italien um 20 Prozent abgesackt war. Analysten bleiben trotz des Kurseinbruchs positiv gestimmt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0750 +0,33% 1,0715 1,0754 +2,2% EUR/JPY 121,9880 +0,10% 121,8602 121,82 -1,0% EUR/CHF 1,0732 -0,08% 1,0740 1,0745 +0,2% EUR/GBP 0,8543 -0,29% 0,8574 1,1639 +0,2% USD/JPY 113,47 -0,23% 113,74 113,27 -2,9% GBP/USD 1,2586 +0,74% 1,2493 1,2516 +2,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank guter US-Vorlagen ging es an den asiatischen Börsen zur Wochenmitte nach oben. Dazu kamen positive Konjunkturdaten aus der Region. So hat Japan erstmals seit sechs Jahren wieder einen Handelsüberschuss verbucht. Nach dem jüngsten Kurseinbruch um knapp 60 Prozent schoss die Takata-Aktie in Tokio nun um 18,2 Prozent in die Höhe. Der Airbag-Hersteller wies Berichte zurück, wonach ihm ein gerichtlich kontrolliertes Insolvenzverfahren bevorstehen könnte. In Sydney gewannen Rio Tinto 3,8 Prozent. Der Bergbaukonzern verkauft seine Australien-Tochter Coal & Allied für bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar an die Yancoal Australia Ltd. BHP Billiton stiegen um 3,3 Prozent. Der Konzern hat zwar einen Rückgang bei der Kupfererzeugung verzeichnet. Bei den übrigen Rohstoffen sieht sich die BHP Billiton im Plan. Im Gefolge ging es für Fortescue Metals Group um 4,8 Prozent nach oben. Am neigter der Dollar, auch gestützt von guten US-Konjunkturdaten des Vortages, weiterhin zur Stärke. Mit der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten verlor der Goldpreis etwas an Glanz. Wieder abwärts ging es mit den Ölpreisen. Die Investoren wägen weiterhin ab zwischen den beschlossenen Förderkürzungen der Opec und der steigenden Zahl an Förderstellen in den USA, so ein Teilnehmer.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Mittwochvormittag weiter nach. "Die EZB-Käufe in Unternehmensanleihen stützen den Markt", sagt ein Händler. Zwar hätten Marktteilnehmer zuletzt eher "Protection" gesucht, das werde aber von den EZB-Käufen mehr als ausgeglichen. Besonders gut sei die Stimmung im Finanzbereich. Der Spread zwischen dem Main und dem Senior Financials laufe weiter zusammen. Er beträgt noch knapp 15 Punkte nach etwa 25 Basispunkten zum Höchststand im vergangenen Jahr.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Moody's erhöht BMW auf A1 von A2 - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätseinstufung für den Premiumhersteller BMW angesichts einer stabilen operativen Entwicklung mit hohen Margen erhöht. Zudem sei der DAX-Konzern gut positioniert für die künftigen Herausforderungen, beispielsweise Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen oder autonomes Fahren.

Thyssenkrupp gewinnt Großauftrag für Zementanlage in Algerien

Thyssenkrupp hat im Zementanlagen-Geschäft einen weiteren Großauftrag hereingeholt. Der Wert liegt nach Angaben des Unternehmens im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Societe des Ciments de Sigus wird eine Anlage mit einer Produktionskapazität von 6.000 Tonnen Zementklinker pro Tag geliefert.

Novartis stellt Alcon auf den Prüfstand

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis nimmt in diesem Jahr sein Sorgenkind, die Augensparte Alcon, unter die Lupe. Die Prüfung werde sämtliche Möglichkeiten berücksichtigen, sagte CEO Joseph Jimenez. Sie reichten von der Weiterführung des Geschäfts bis hin zur Abspaltung über eine Kapitalmarkttransaktion.

Starker Dollar bremst Novartis

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat im vierten Quartal 2016 vor allem wegen des festeren Dollar weniger umgesetzt und verdient. Das Unternehmen selbst spricht von "soliden" Ergebnissen im Gesamtjahr und will seine Aktionäre daran mit einer höheren Dividende teilhaben lassen. Zudem kündigte Novartis an, Aktien zurückzukaufen.

Spanische Bank Santander übertrifft Erwartungen

Die spanische Bank Santander hat im Schlussquartal 2016 einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt. Im vierten Quartal verdiente die Banco Santander SA unterm Strich 1,6 Milliarden Euro nach gerade mal 25 Millionen Euro im Jahr davor, als Milliarden-Abschreibungen den Gewinn aufgezehrt hatten. Damit schnitt die Großbank besser ab als erwartet.

Apple steht kurz von Deal über Fertigung in Indien

Der Technologiekonzern Apple steht nach Aussage eines hochrangigen Vertreters der indischen Regierung kurz vor einer Vereinbarung über die Fertigung in Indien. Das Unternehmen wolle seine Verkäufe in dem Land mit mehr als 1,2 Milliarden Menschen steigern.

Hyundai nach Gewinnrückgang für 2017 pessimistisch

Beim Autobauer Hyundai Motor ging es auch im Quartal per Ende Dezember bergab. Der Gewinn brach um 30 Prozent ein und damit stärker als am Markt erwartet. Ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Angesichts der globalen Unsicherheiten würden sich die Geschäftsbedingungen 2017 verschlechtern, warnte Südkoreas größter Autokonzern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 07:11 ET (12:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.