Mehr als tausend Händler in Deutschland haben im vergangenen Jahr einen Millionenumsatz auf Ebay gemacht. Doch das ist harte Arbeit. Deutschlands erste Powersellerin gibt Tipps, wie der Erfolg gelingt.

Für Norbert Lehnhoff kam der Erfolg überraschend. "In der Anfangszeit hätte ich niemals gedacht, dass ich einmal Ebay-Umsatzmillionär sein würde", erinnert sich der Verkäufer von Foto-Artikeln. Und das gerade in der Elektronikbranche, wo die Konkurrenz durch große Unternehmen wie Media Markt aber auch durch Online-Riesen wie Amazon erdrückend ist. Vor knapp 15 Jahren hat er in seinem Fotogeschäft in Dinslaken die erste Pentax-Kamera auf Ebay versteigert. Heute kümmern sich vier Angestellte um den Versand von täglich 200 bis 400 Paketen für seinen Shop Allmedia.

Lehnhoff ist einer von rund tausend Händlern in Deutschland, die im vergangenen Jahr mehr als eine Million Euro Umsatz über den Online-Marktplatz Ebay gemacht haben. Damit hat sich die Zahl der Ebay-Umsatzmillionäre in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. So hatten 2011 erst 505 Händler diese Grenze überschritten. "Ebay ermöglicht und fördert Unternehmertum; vor allem kleine und mittlere Unternehmen profitieren von den Möglichkeiten, über Ebay am wachsenden Online-Markt zu partizipieren", sagt Stefan Wenzel, Deutschland-Chef der Plattform. "Die Erfolgsgeschichten zeigen anschaulich, wie groß das Potenzial bei Ebay für engagierte Unternehmer ist."

Doch um auf Ebay Erfolg zu haben, reicht es nicht, ein gutes Produkt oder einen günstigen Preis zu haben. "Man muss sehr nah an Ebay dran sein, muss es spüren, fühlen, leben", sagt Marion von Kuczkowski, Ebay-Powersellerin und Unternehmensberaterin. "Nur wer sich ganz auf die Eigenarten von Ebay einlässt, wird dort wirklich Spaß haben."

Von Kuczkowski muss es wissen. Sie handelte schon 1999 auf Ebay, zwei Jahre bevor die deutsche Website überhaupt startete. Als erster deutscher Händler bekam sie von Ebay den Status "Powerseller" verliehen. "Das war für mich wie ein Ritterschlag", sagt sie. Fünf Jahre lang gab sie parallel zu ihrem Shop Kurse für andere Händler an der Ebay-University. Heute berät ...

