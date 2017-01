In Bad Neustadt an der Saale im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld ist am Dienstagnachmittag ein 30 Jahre alter Arbeiter bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Er habe bei Renovierungsarbeiten in einem Mehrfamilienhaus einen Stromschlag erlitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann hatte offenbar beim Bohren eines Lochs in die Wand einer Wohnung eine Wasserleitung beschädigt, worauf das austretende Wasser Kontakt zu einem auf dem Boden liegenden Mehrfachstecker und einem offen liegenden Stromkabel hatte. Der von Anwohnern gerufene Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Arbeiters feststellen. Die genauen Umstände des Unfalls seien nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, so die Beamten weiter.