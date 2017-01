Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Index gibt im Januar überraschend nach

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar entgegen den Erwartungen wieder verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank um 1,2 Zähler auf 109,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,3 Punkte vorausgesagt. Die zu Jahresbeginn pessimistischere Grundstimmung folgt auf eine bessere Verfassung des wichtigsten Konjunkturbarometers in Deutschland im Vormonat. Im Dezember 2016 war das Wirtschaftsbarometer noch auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren geklettert.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 3,35 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 3,35 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 41 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,08 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 270 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 270 Millionen Dollar an vier Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatten drei Banken eine Summe von insgesamt 265 Millionen nachgefragt und erhalten.

Begeisterung in SPD wegen Kanzlerkandidatur von Schulz

Nach der angekündigten Kanzlerkandidatur von Martin Schulz (SPD) macht sich bei den Sozialdemokraten offenbare Begeisterung breit. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sah Euphorie in der SPD, und SPD-Generalsekretärin Katarina Barley lobte Schulz als ganz anderen Typen als den bisherigen Parteichef Sigmar Gabriel.

IG Metall nach SPD-Führungswechsel unaufgeregt

Deutschlands größte Einzelgewerkschaft blickt gelassen auf den Führungswechsel an der SPD-Spitze. Er sei zwar von der Entscheidung überrascht worden, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Mittwoch in Berlin. Für seine Gewerkschaft seien aber nicht einzelne Personen wichtig, es zähle vielmehr das programmatische Verhalten einer Partei insgesamt. Er warne stets vor einer Personalisierung der Politik, sagte Hofmann.

Kabinett beschließt Lizenzschranke gegen Gewinnverlagerung von Konzernen

Die Bundesregierung hat die Pläne von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Einführung einer Lizenzschranke für Unternehmen gebilligt. Das Kabinett beschloss in Berlin den Entwurf eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen, wie Schäubles Finanzministerium mitteilte. "Gewinnverlagerung über Patentboxen zur reinen Steuergestaltung schieben wir einen Riegel vor", erklärte Schäuble in der Mitteilung.

Kabinett beschließt Netzmodernisierung ohne Ausgleich der Netzentgelte

Die Bundesregierung hat am Mittwoch das sogenannte Netzentgeltmodernisierungsgesetz ohne die Anpassung der Stromnetzgebühren für das Höchstspannungsnetz beschlossen. Binnen zehn Jahren sollen nun stufenweise lediglich die sogenannten vermiedenen Netzentgelte abgeschafft werden. "Das Gesetz ist ein weiterer wichtiger Schritt für mehr Kostengerechtigkeit bei den Netzentgelten. Die schrittweise Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte dämpft bundesweit die Netzkosten", erklärte der scheidende Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD).

IG Metall will Arbeitszeit-Souveränität und Tarifbindung stärken

Die IG Metall ist mit klaren Ansagen an Politik und Arbeitgeber in das Bundestagswahljahr 2017 gestartet. Als eines der Schwerpunktthemen in der Auseinandersetzung nannte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann am Mittwoch in Berlin die Arbeitszeit. Dabei gehe es darum, die Souveränität im Umgang mit der Zeit zurückzugewinnen. "Wir wollen nicht hinnehmen, dass Flexibilität immer nur zu Lasten der Arbeitnehmer gehen soll", sagte Hofmann.

Transparency: Nur wenig Korruption in Deutschland

Deutschland gehört im internationalen Korruptionswahrnehmungsindex der Organisation Transparency International zu den Ländern mit der geringsten Korruption in Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Zusammen mit Großbritannien und Luxemburg rangiere Deutschland auf dem zehnten Platz von 168 untersuchten Ländern, teilte Transparency Deutschland am Mittwoch in Berlin mit.

Österreich schmiedet Allianz gegen deutsche Pkw-Maut

Österreich schmiedet eine Allianz gegen die deutsche Pkw-Maut: Verkehrsminister Jörg Leichtfried traf sich am Mittwochmorgen in Brüssel mit Europaabgeordneten aus Österreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Am Nachmittag folgt eine Sitzung auf Beamtenebene mit Vertretern aus den Anrainerstaaten der Bundesrepublik sowie aus Slowenien, Ungarn und Großbritannien. Eine "gemeinsame Klage gegen die CSU-Maut" sei möglich, sagte Leichtfried.

Dobrindt fordert von Österreich Ende der "Maut-Maulerei"

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die geplante Pkw-Maut gegen Kritik aus dem Ausland verteidigt. Es gebe einen Systemwechsel, aber keine einseitige Belastung ausländischer Fahrzeuge, betonte er im ARD-Morgenmagazin. "Es wäre an der Zeit, dass Österreich mehr Gelassenheit zeigt und mit der Maut-Maulerei aufhört", verlangte der deutsche Verkehrsminister deshalb.

Fillon durch Enthüllungen über Beschäftigung seiner Frau unter Druck

Der konservative französische Präsidentschaftskandidat Francois Fillon ist durch Enthüllungen über die Beschäftigung seiner Ehefrau unter Druck geraten. Der sozialistische Innenminister Bruno Le Roux forderte am Mittwoch im Radiosender RTL "Erklärungen" zur Beschäftigung von Penelope Fillon als parlamentarische Mitarbeiterin. Der Verdacht einer Scheinbeschäftigung sei eine "schwerwiegende Anschuldigung", vor allem wenn jemand Präsident werden wolle.

Türkische Verfassungsreform Erdogan zur Unterschrift vorgelegt

Die umstrittene türkische Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems ist Präsident Recep Tayyip Erdogan zur Unterschrift vorgelegt worden. Ministerpräsident Binali Yildirim sagte am Mittwoch in Ankara, "die Änderungen wurden dem Präsidenten der Republik präsentiert, damit er sie bestätigt". Die Wahlkommission YSK werde diese Woche den Termin für das Referendum über den Entwurf festlegen. Er werde "ohne Zweifel" in der ersten Aprilhälfte liegen, sagte Yildirim.

Unternehmenslenker zurückhaltend mit Blick auf Trump-Effekt

Investoren setzen darauf, dass US-Präsident Donald Trump den Unternehmensgewinnen 2017 zu neuer Größe verhilft, so wie er es auch mit Amerika generell vorhat. Doch Unternehmenslenker wollen längst nicht so weit gehen. Sie glauben zwar grundsätzlich, dass ihre Unternehmen von Trumps Politik profitieren könnten, doch noch herrscht so viel Unsicherheit, dass kein Manager eine konkrete Prognose wagen will.

Top-Wirtschaftsberater Trumps bekommt Abschied von Goldman vergoldet

Der Weg in die Politik zahlt sich für so manchen Finanzmanager prächtig aus. So wird der frühere Goldman-Kronprinz Gary Cohn, der künftig im Weißen Haus ranghöchster Wirtschaftsberater wird, mehr als 100 Millionen US-Dollar in bar und Aktien kassieren. Eigentlich wären bei einem Verbleib an der Wall Street die Gelder auf Jahre hin eingefroren gewesen.

Panama legt Ermittlungen zu "Panama Papers" auf Eis

Panama hat die Ermittlungen zu dem durch die "Panama Papers" aufgedeckten Finanzskandal ausgesetzt. Das Verfahren sei wegen einer Verfassungsbeschwerde auf Eis gelegt worden, sagte Generalstaatsanwältin Kenia Porcell am Dienstag (Ortszeit). Das Oberste Gericht müsse nun entscheiden, ob die Ermittlungen fortgesetzt werden können.

Italien/Industrie-Auftragseingang Nov +1,5% gg Vm, +0,1% gg Vj

Italien/Industrieumsatz Nov +2,4% gg Vm, +3,9% gg Vj

GB CBI: Saldo Industrieproduktion Jan +26 (Dez +21)

GB CBI: Saldo Auftragsbestände Jan +5 (Dez 0)

GB CBI: Saldo Auftragsbestände Jan PROGNOSE: +1

GB CBI: Saldo indust. Exportaufträge Jan -9 (Dez -15)

GB CBI: Saldo Preiserwartungen Jan +28 (Dez +26)

US/MBA Market Index Woche per 20. Jan +4,0% auf 397,4 (Vorwoche: 382,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 20. Jan +6,0% auf 243,2 (Vorwoche: 229,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 20. Jan +0,2% auf 1.265,6 (Vorwoche: 1.263,2)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.