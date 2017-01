Bonn - Der britische Supreme Court hat gestern das erstinstanzliche Urteil des High Courts zur Parlamentsbeteiligung an der Einleitung des EU-Austrittsantrags bestätigt, so die Analysten von Postbank Research. Im Rahmen der offiziellen Urteilsverkündung sei betont worden, dass das britische Parlament seinerzeit den Beitritt zur EU beschlossen habe und somit nun auch zustimmen müsse, damit die britische Premierministerin May die Austrittsverhandlungen in Gang setzen könne.

