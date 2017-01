FMW-Redaktion

Der niederländische Finanzminister und gleichzeitig auch Chef der Eurogruppe Jeroen Dijsselbloem hat in einer aktuellen Rede seine Meinung zum Brexit, zu Donald Trump und auch zu anderen Themen klar dargelegt. Hier die interessantesten Inhalte. Laut Dijsselbloem hätten die Briten zum Beispiel den Fehler gemacht nach der Aufnahme von Ländern wie Bulgarien und Rumänien in die EU den heimischen Arbeitsmarkt und Sozialstaat sofort und vollumfänglich für Menschen aus diesen Ländern zu öffnen. Er betont in diesem Zusammenhang auch, dass Länder wie Deutschland und die Niederlande eine siebenjährige Übergangsphase benutzt hätten um ihre Märkte in eine Art Übergangsmodus zu bringen.

Foto: EU-Kommission

Er sagte, dass es undenkbar sei, dass die EU in UK ansässigen Finanzdienstleistern erlaube frei in der EU zu agieren, ohne dass sich die UK-Standards an die der EU anpassen. Dies sei für ein bald wieder voll souveränes Großbritannien wohl schwer zu akzeptieren, so Dijsselbloem. Auch warnt er UK davor sich als eine Art Offshore-Steueroase neu zu definieren für den Fall, dass die EU den freien Zugang zum Binnenmarkt verweigere. Theresa May redet ja jüngst nur noch von einem Freihandelsabkommen mit der EU, aber das kommt ja letztlich auf das selbe raus. UK solle wie bisher zusammen mit der EU daran arbeiten Steuervermeidung zu bekämpfen, und nicht selbst einen Steuerwettbewerb nach unten voranzutreiben, so fassen wir seine Worte mal sinngemäß zusammen. Zitat:

The first is the relationship between the City as the largest financial center in Europe, and the EU rules and regulations, standards and supervisors for the financial sector. It is unthinkable that the EU will allow UK based financial institutions full access to do business in the internal market without a sustainable coupling ...

