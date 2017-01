Wien - Die KanAm Grund Group blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Das Immobilien-Fondshaus habe zum Jahresende rund 3,6 Milliarden Euro verwaltet, von denen inzwischen fast zwei Drittel dem institutionellen Bereich zuzurechnen seien oder bei denen im Drittgeschäft das Asset Management angeboten werde. Anleger hätten im vergangenen Jahr Ausschüttungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro erhalten, so die Gesellschaft in einer Pressemitteilung.

