Die Commerzbank hat angekündigt im Firmengeschäft angreifen zu wollen. In diesem Bereich will der Konzern 10.000 neue Kunden gewinnen. Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR ein ambitioniertes Ziel. Allerdings habe die Commerzbank gezeigt, dass sie Akquise könne, so Strebin. Strebin analysiert im Gepräch mit Moderator Marco Uome außerdem die Deutsche Bank, die Allianz, Blackrock und die Bank of America. Die komplette Sendung finden Sie HIER.