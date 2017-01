MUNCHEN -- (Marketwired) -- 01/25/17 -- Xirrus, einer der führenden Anbieter zukunftsweisender und Cloud-fähiger WLAN-Netzwerktechnologie, bietet ab sofort Erweiterungen für sein CommandCenter an, eine von Managed Service Providern (MSP) genutzten Cloud-basierten WLAN-Management-Lösung. Zentrales Element ist ein neues, noch einfacher zu benutzendes Dashboard, das leistungsstarke Tools zur Übersicht der Netzwerkaktivitäten und zur Skalierbarkeit bietet. Die intuitive Oberfläche bietet MSP eine simple, übersichtliche Methode, um bis zu 1000 Kunden zu überwachen, Probleme zu erkennen und die richtigen Schritte zur Fehlerbehebung einzuleiten. Dank neuer Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces, API) ist es MSPs nun möglich, ihre Service-Plattformen schneller und effizienter in ein Xirrus-WLAN-Netz zu integrieren, als mit anderen Lösungen.

Die aktuellen Erweiterungen des Xirrus CommandCenters versetzen MSPs in die Lage, das Angebot schrittweise auszubauen, die Netzwerke der Kunden im Blick zu behalten und sofort zu reagieren, um Ausfallzeiten zu minimieren. MSP können nun von einigen Dutzend bis zu Tausende Kunden gleichzeitig verwalten.

Kommen neue Kunden und zusätzliche Services hinzu, wird die Verwaltung des gesamten Systems immer komplexer, ohne das Kunden deswegen Abstriche bei den eigenen Ansprüchen machen. Das neue Dashboard zeigt eine Gesamtansicht aller Vorgänge im System, die sowohl Einblicke in den Status einzelner WLANs, als auch automatische Eskalation erlaubt. Dazu gehört die Möglichkeit, per Drilldown genauer in die Vorgänge im Netzwerk zu schauen. Dies erleichtert die Problembehebung deutlich

Xirrus CommandCenter, eine Baustein des Xirrus Management Systems (XMS) für die Cloud, vereinfacht und beschleunigt den Bereitstellungsprozess für neue Kundeninstallationen spürbar. Xirrus-Partner können Angebote für Cloud-verwaltete WLAN-Dienste für ihre Kunden - ungeachtet von Standort oder Größe - selbst erstellen und betreuen. APIs erleichtern allgemeine Vorgänge, wie die dynamische Erstellung und Änderung von WLAN-Netzen innerhalb des bestehenden Betriebsablaufs.

Die Vorteile von Xirrus CommandCenter:

Erstellen und Verwalten einer unbegrenzten Anzahl von Kunden für ultimative Skalierung

Hinzufügen neuer Kundenkonten, die sofort selbständig aktiviert werden können

Einfaches Zuordnen und Entfernen von Komponenten zum sowie von Kundenkonten per Drag&Drop

Schnelle Problemlösung durch integrierte Werkzeuge für Support und Feedback

Niedrige Anforderungen an das Datenaufkommen in Wide Area Netzwerken (WAN) durch Nutzung von Xirrus -Distributed Access-Point-Architektur

Integrierte EasyPass-Zugriffsdienste für Gäste, BYOD und Mitarbeiter

Integration von WLAN-Zugang per Einmalanmeldung (Single Sign-On, SSO) mit Microsoft Office 365- und Google-Apps-Ökosystemen

Erweiterbare Architektur mit API-Integration in Betriebssysteme

"Die Nachfrage nach WLAN-fähigen IT-Mehrwertdiensten ist so hoch wie nie, was die Einfachheit und Schnelligkeit, mit der MSP neue Kunden freischalten und so ihren Umsatz erhöhen zu unternehmenskritischen Faktoren", beschreibt Jillian Mansolf, Chief Commercial Officer bei Xirrus, die Marktlage. "Die aktuellen Erweiterungen des CommandCenters geben MSP die aktuell beste Lösung an die Hand, um Services schneller und effizienter als je zuvor anzubieten, zu verwalten und zu erweitern.

Über Xirrus, Inc.

Xirrus ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-WiFi-Netzwerken für benutzerintensive Einsatzszenarien. Die Lösungen von Xirrus lassen sich aufgrund ihrer außerordentlichen Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und ihrem hohen Maß an Sicherheit ohne Weiteres mit kabelgebundenen Netzwerken messen. Die Wi-Fi-optimierte Lösungs-Suite von Xirrus, dazu gehören Arrays, Access Points, Cloud-Services und kabelgebundene Switches, ermöglicht eine nahtlose Konnektivität und einheitliche Verwaltung im gesamten Netzwerk. Xirrus bietet Unternehmen, deren Geschäft von Wireless-Anwendungen abhängt, entscheidende strategische Geschäfts-und IT-Infrastrukturvorteile. Das Unternehmen hat auf der ganzen Welt Niederlassungen und Partner und die Lösungen werden weltweit von Zehntausenden Kunden eingesetzt. Xirrus ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Thousand Oaks, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.xirrus.com.

